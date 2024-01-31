З полону визволили захисника "Азовсталі", чию родину вбила російська ракета в Дніпрі

Дружину військовослужбовця повернули з російського полону ще у 2022 році. 14 січня вона з молодшою донькою і матір'ю чоловіка загинула під завалами.

У середу 31 січня Україна провела великий обмін полонених, у результаті якого додому вдалося повернути молодшого сержанта Захара, який потрапив до окупантів разом зі своєю дружиною після евакуації з "Азовсталі" у Маріуполі Донецької області. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

"З ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року", — йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі наголосили, що жінку вдалося обміняти і повернути до України менше ніж через пів року. Вона жила разом із двома доньками у Дніпрі, проте 14 січня російська ракета влучила в багатоповерхівку, де мешкала сім'я. Військова загинула разом із молодшою донечкою і матір'ю чоловіка під завалами. Старша 19-річна донька Руслана чекає на повернення тата.

Кого ще вдалося повернути з російського полону

З російського полону повертаються медики, що в "нелюдських умовах" рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі". Крім цього, обміняли старшого лейтенанта, який обороняв Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве та був двічі нагородженим орденом "За мужність". Також були визволені оборонець острова Зміїний та два рідні брати — військові ЗСУ Анатолій і Павло.

Від початку повномасштабного вторгнення з полону РФ вдалося повернути 3035 українських військових.

Великий обмін полонених 31 січня: що відомо

31 січня Україна повернула з російського полону 207 українських захисників. Мова йде про військових ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції. Серед визволених є багато оборонців Маріуполя, тих, хто був на "Азовсталі", острові Зміїний та інших напрямках.

Фото: Telegram/ Андрій Єрмак Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Нагадаємо, 27 січня начальник ГУР МОУ Кирило Буданов розповідав, що незабаром очікується обмін військовополонених. З його слів, Україна докладає усіх зусиль для цього процесу.