Фінансування бойовиків на Донбасі: Міжнародний суд ООН визнав РФ винною

Україна звинуватила РФ у підтримці терористичних угруповань на сході країни, а також у порушенні конвенцій проти дискримінації в Криму. Суд визнав провину Москви за деякими пунктами, однак не став вимагати виплати компенсації.

У середу, 30 січня, Міжнародний суд ООН визнав Російську Федерацію винною в порушенні деяких положень антитерористичного договору в Україні, оскільки Москва не розслідувала фінансову підтримку бойовиків "Л/ДНР". Про це пише Sky News.

Повідомляється, що суд зобов'язав Росію розслідувати висунуті звинувачення про фінансування тероризму, однак не став вимагати виплати компенсації, як того вимагає Україна.

Як зазначають журналісти, судовий процес зосереджений навколо звинувачень Києва в тому, що Москва десять років тому фінансувала терористичні угруповання на сході країни. Зокрема, йдеться про збитий рейс 17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року, внаслідок якого загинули всі 298 пасажирів та екіпаж.

Адвокат Давид Зіонц заявив на слуханнях минулого року, що бойовики на сході України "нападали на мирних жителів у межах кампанії залякування і терору. Цю кампанію підживлювали російські гроші та зброя".

Російська сторона закликає Міжнародний суд ООН відхилити справу, стверджуючи, що дії бойовиків на сході України не прирівнюються до тероризму.

Крім того, Україна звинуватила Росію в порушенні конвенцій проти дискримінації, вказавши на поводження росіян із багатонаціональним населенням окупованого Кримського півострова. Суд визнав, що Росія порушила антидискримінаційний договір ООН, не захистивши освіту українською мовою в Криму.

При цьому в суді не надали Україні компенсацію, яку вона зажадала від Росії, і відхилили інші позови про дискримінацію етнічних татар і українців після анексії.

Нагадаємо, 9 листопада суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський повідомив, що Росія вперше в історії не була обрана членами ООН до складу Міжнародного суду.

Раніше, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна "в контексті ситуації в Україні". Ордер також було видано щодо Марії Львової-Бєлової, уповноваженої при президентові РФ з прав дитини, яка курує вивезення українських дітей до Росії.