Мобілізація в Україні: в ТЦК пояснили, чи можуть перевіряти документи на блокпостах

Громадянам можуть запропонувати проїхати і уточнити облікові дані у військкоматі. На особу, що ухиляється від служби, можуть скласти протокол, розповів представник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

Представники ТЦК та СП можуть перевіряти документи у громадян на блокпостах. Про це повідомив заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Новосядлий в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

Він зазначив, що працівники ТЦК залучені до роботи на блокпостах. У Києві виданий наказ коменданта, де визначені співробітники військкоматів уповноваженими особами на здійснення перевірки документів.

"Це заходи з виявлення осіб, які ухиляються від постановки на військовий облік, від призову в рамках мобілізації. Працівники ТЦК спільно з прикордонниками, поліцією, Національною гвардією та іншими структурами залучаються до виконання цих заходів на блокпостах", — сказав Володимир Новосядлий.

З його слів, чоловікам, які ухиляються від мобілізації, вручається повістка з метою уточнення облікових даних.

Чи можуть представники ТЦК затримувати осіб

Новосядлий наголосив, що співробітники ТЦК можуть запропонувати особі проїхати уточнити облікові дані у військкоматі. Тоді як питання затримання громадян належить до компетенції Нацполіції. Якщо людина відмовляється, ухиляється від призову, то тоді викликається поліція. Після цього складають протоколи про те чи інше порушення.

"Затримати особу може Національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає. А взагалі ніхто нікого нікуди не повинен тягнути", — розповів він.

Він зауважив, що у свідомості кожного громадянина повинно бути розуміння щодо виконання власних обов'язків. Володимир Новосядлий додав, що ТЦК не повинен займатися розшуковими діями та "витягувати" громадянина з квартири, роботи чи іншого місця, оскільки це обов'язок громадянина — прийти й уточнити дані.

Нагадаємо, представники ТЦК повинні вручити повістку під підпис самого військовозобов'язаного чоловіка. Вона повинна бути заповнена на момент вручення.

Раніше командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що перед відправленням на фронт мобілізовані повинні пройти базову загальновійськову підготовку. Вона триває мінімум 2-3 тижні.