У ворога втрати: у ДПСУ показали унікальну спецоперацію на лівобережжі Дніпра (відео)

За словами представників прикордонного відомства, пройшла операція ще в липні минулого року поруч з Антонівським мостом у Херсонській області. Українським захисникам вдалося завершити заходи без оточення.

Українським захисникам вдалося провести унікальну спецоперацію на лівому березі Дніпра Херсонської області. Сталося це поруч з Антонівським мостом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 31 січня.

Зазначається, що відбулися дії ще в липні минулого року. У відомстві заявили, що значну роль в обороні мосту та проведенні подібних операцій на лівобережжі Дніпра відіграють українські прикордонники.

У липні 2023 року росіяни заявили, що позиції поруч із мостом утримує півтори роти спецпризначенців, а під мостом нібито перебувають близько 80 українських військових.

Прикордонники пізніше поділилися, що насправді їх там було близько 12 осіб. Одна половина з них захищала сам Антонівський міст, а ось друга вирушала на виконання спеціальних завдань на лівобережжі Дніпра.

Військовослужбовець із позивним "Локі" поділився, що одразу після того, як ДПСУ вдалося потрапити на лівий берег Херсонської області, противник одразу ж почав обстрілювати прикордонників. За ними стежили за допомогою безпілотників, однак це противнику не допомогло.

Українські бійці переміщалися малими групами і тим самим провели спецоперацію з виявлення та ліквідації бійців ЗС РФ.

У результаті, як продовжують у відомстві, злагоджена робота та оперативність представників ДПСУ допомогла взяти росіян у полон. Прикордонники вийшли звідти без оточення.

Нагадаємо, 10 січня російські окупанти провели близько 11 штурмів на лівому березі Дніпра, однак вони були безуспішними. Ворог був змушений повернутися на вихідні позиції, зазнавши втрат, розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.