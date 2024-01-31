РФ заявила про знищення IRIS-T під Харковом: в Україні заявили, що це — макет (фото, відео)

Окупанти повідомили, що їхня розвідка виявила ЗРК, а після прильоту почалася детонація. Українці ж пишуть, що ЗС РФ вдарили по порівняно недорогих "приманках" вартісною ракетою С-300, або "Іскандером".

Російські окупанти в мережах почали вихвалятися тим, що в Харківській області знищили ЗРК німецького виробництва IRIS-T. OSINT-аналітики припускають, що знищена ЗРК була макетом. Фокус зібрав думки різних сторін з приводу знищення німецької установки IRIS-T.

Так, російські ЗМІ 31 січня повідомили, що ЗС РФ вдалося поцілити надану україні західними партнерами ЗРК IRIS-T.

"Російська розвідка з'ясувала точне місце розташування зенітного ракетного комплексу іноземного виробництва та передала в оперативному режимі географічні координати одному з розрахунків високоточного озброєння армії РФ. Через короткий термін IRIS-T був накритий ударом. Про знищення дорогого обладнання, яке захищало наземне угруповання ЗСУ в місті Мерефа Харківської області, стало відомо сьогодні вранці. Причому приліт ракети виявився настільки вдалим, що після первинного вибуху почалася повторна детонація, вкотре засвідчивши знищення дорогих зенітних боєприпасів", — йдеться в повідомленні.

Російський телеграм-канал "Военный осведомитель" зазначив, що знищення пускової установки німецької ЗРК середньої дальності IRIS-T SLM сталося між селами Лісове та Руська Лозова.

"Характерно, що противник розгорнув ЗРК прямо на місці розташування своєї частини ППО на добре відомих позиціях недалеко від кордону, де раніше були знищені ЗРК С-300ПС", — йдеться в повідомленні.

Макет ЗРК ІRIS-T

Що кажуть про знищення ЗРК IRIS-T в Україні

Військове командування ЗСУ офіційно про знищення установки ЗРК IRIS-T на харкоівщині не повідомляло, натомість в українських телеграм-каналах запевняють, що знищена росіянами ЗРК IRIS-T виявилася макетом.

"Окупанти вдарили по "приманках" за допомогою ракети С-300, або "Іскандером". А те, що це макет, доводять кадри, де є відсутні потрібні деталі. Також відомо, що саме Повітряні сили розмістили там макети РЛС та ПУ ЗРК ІRIS-T. Вартість одного Іскандера/С-300 — $2/3 млн, а одного макета +-$10 000", — йдеться в повідомленні.

Що кажуть OSINT-аналітики

Аналітики, які відстежують допомогу Німеччини Україні deaidua заявляють, що знищена установка — хороший макет.

"Давайте подивимося ближче. По-перше, вони знищили б лише одну пускову установку, а не всю систему. Мушу визнати, що ми бачили набагато гірші приманки, але це теж приманка. Антени на відео мають однакову довжину (що зазвичай не так), дріт навколо антен відсутній (можливо, через низьку якість відео), але також, і це найважливіша підказка, гідравліка повністю відсутня або повністю неправильно виставлена. Переходимо до радара. Це аж ніяк не TRML-4D. Той, що на відео, занадто тонкий. Крім того, форма машини абсолютно не відповідає транспортній машині TRML-4D. На відео, де насправді відбувається вибух, взагалі нічого не видно", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 грудня російські окупанти опублікували в мережі відео, на якому зафіксовано ураження штурмовика Су-25 Повітряних сил України на аеродромі "Довгинциве" в Кривому розі. Знищений літак виявився макетом.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ знищили макет самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика". В мережі українські захисники опублікували фото макета гаубиці до та після "прильоту" російського безпілотника.