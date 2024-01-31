"Розуміють, що станеться, якщо Україна не виживе": США схвалять $60 млрд допомоги, — Нуланд (відео)
За словами заступника держсекретаря США, навіть попри те, що Україна зміцнює оборонні редути, Володимира Путіна очікують "милі сюрпризи" на полі бою.
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка перебуває з візитом у Києві, заявила, що підтримка України і з боку демократів, і республіканців залишається помітною. Вона впевнена, що Конгрес схвалить 60-мільярдну підтримку Києву, передає "Суспільне".
"Ми продовжуємо сприяти безпеці України в усіх напрямках, зокрема новими інвестиціями в системи озброєнь, як-от бомби малого діаметра [GLSDB], що вже в дорозі, і підтримувати відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної", — зазначила Нуланд.
За її словами, необхідно забезпечити сприятливий клімат для міжнародних інвестицій і продовжувати "розбудову українських інституцій, боротися з корупцією та витісняти тіньову економіку".
Заступник держсекретаря США також сказала, що в США захоплюються результатами, яких Україна вже досягла, захищаючись від російської агресії. За її словами, у Вашингтоні усвідомлюють, що станеться, якщо Україна не зможе вижити та досягти успіху.
"І тому я цілком впевнена, що це розуміння буде відображено в голосуванні, яке Конгрес проведе з цього приводу на прохання президента Байдена", — сказала Нуланд.
На брифінгу представниця США також зазначила, що ЗСУ звільнили понад половину окупованої Росією території після 2022 року, завдали шкоди сухопутним військам РФ і Чорноморському флоту, кораблі якого відтіснили від узбережжя.
"Це допомогло економіці України зрости на 4-5% наприкінці минулого року і цього року, чому інші країни світу можуть позаздрити", — сказала вона.
Сюрпризи для Путіна на передовій
За її словами, з Києва вона їде більш впевненою в єдності та результатах 2024 року.
"Я також їду більш впевненою в тому, що навіть коли Україні доводиться зміцнювати оборону, пана Путіна чекають милі сюрпризи на полі бою. І Україна досягне значного успіху цього року", — зазначила Нуланд.
Нагадаємо, що 31 січня з російського полону повернулися 207 військовослужбовців.
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