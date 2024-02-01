Уроки війни в Перській затоці: які помилки робить Пентагон уже 30 років, — експерт

Американські військові, вважає генерал армії США Джон Феррарі, покладалися на технологічну перевагу і застосування високоточної зброї. Це спричинило скорочення військового виробництва і чисельності збройних сил США, що може призвести до поразок у війнах XXI століття.

Війна в Перській затоці в 1990-х, яка закінчилася перемогою над армією Іраку, ознаменувала поворотний момент у війні поколінь. Головним уроком цього конфлікту стало те, що ключем до майбутніх перемог є високоточні боєприпаси. Однак істеблішмент Сполучених Штатів через це потрапив у пастку, ймовірно, створивши військову машину не того формату, який необхідний у XXI столітті. Про прорахунки Пентагону, які можуть призвести до майбутніх поразок, розповів генерал армії США у відставці Джон Феррарі в матеріалі Defence One від 31 січня.

Експерт зазначає, що ефективне використання високоточних боєприпасів у реальних конфліктах призвело до того, що в Пентагоні досягли бажаного: менше витрачати грошей на озброєння, перетворивши війну на вправу з прицілювання. Цьому сприяв і розвиток цифрових технологій.

Таким чином американські фахівці підрахували, що війни можуть бути короткими і не зазнавати великих втрат. Але військові конфлікти останніх років показали "незручну правду", щодо коротких високотехнологічних війн. На думку колишнього віцепрезидента США та лауреата Нобелівської премії миру Альберта Гора, починаючи з війни в Сомалі та закінчуючи війнами в Ізраїлі та Україні, стає очевидним, що Сполучені Штати, можливо, створили зовсім не таку армію, яка необхідна в майбутньому.

У чому помилки Пентагону

Перша полягає в тому, що Штати більше не можуть виробляти зброю у великих масштабах, а запаси регулярно виснажуються, оскільки війни не відповідають припущенням про те, що вони будуть короткими або відбуватимуться тільки послідовно.

"В умовах, коли політика підштовхує до створення дедалі більш технологічно просунутих систем, ми забули, що насправді нам доведеться їх виробляти. Тому першою реформою має стати вимога, щоб зброя була "розроблена для масштабного виробництва", — наголошує Феррарі.

Другий момент полягає в повільності Пентагону щодо впровадження досягнень технологічної революції, яка розпочалася в 1990-х роках. Експерт вважає, що Міністерство оборони не стимулювало впровадження інновацій на різних рівнях, а різні армійські системи, наприклад, система IVAS, досі на стадії випробувань.

"Третя особливість полягає в тому, що маса має значення. Зараз у нас найменша діюча армія з часів Другої світової війни, а ВМС і ВПС стрімко скорочуються", — зазначає експерт.

За його словами, в Україні, наприклад, російські війська утримують території завдяки великим ресурсам, а Ізраїль для боротьби з ХАМАС мобілізував своє населення. Попри це в Пентагоні, мабуть, ігнорують ці реалії на власний страх і ризик, особливо зараз, коли на іншому театрі воєнних дій назрівають проблеми, а Китай проводить модернізацію та нарощування військової потужності.

"Ми повинні засвоїти уроки війни в Перській затоці й визнати, що виробництво зброї має бути швидким і масштабним вироблятися, а чисельність збройних сил має значення", — підсумував Феррарі.

Раніше Фокус переклав статтю Майкла Кройцера про нове кібернетичне відомство в Сполучених Штатах. У матеріалі експерт зазначив, що кібернетика занадто велика, динамічна і важлива сфера, щоб обмежувати її рамками Міністерства оборони США.