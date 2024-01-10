Війна в новому вимірі. Яким буде нове кібернетичне відомство США

Кібернетика – занадто велика, динамічна і важлива сфера, щоб обмежувати її рамками Міністерства оборони США.

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У 2024 році виповниться п'ять років наймолодшому військовому відомству США – Космічним силам. На хвилі їхнього успіху дедалі частіше лунають заклики до створення спеціалізованого відомства для нової, п'ятої за рахунком галузі ведення бойових воєнних дій – кіберпростору. Ці заклики дійшли до того, що нинішні пропозиції Сенату США щодо закону про асигнування на національну оборону на 2024 рік містять положення, яке доручає Міністерству оборони вивчити можливість створення незалежних кібервійськ.

Фокус переклав статтю Майкла Кройцера про нове кібернетичне відомство у Сполучених Штатах.

Незважаючи на ці заклики, існує безліч серйозних проблем і перешкод. Хоча кіберпростір визнано міністерством як царину ведення бойових дій, він однозначно відрізняється за своїм характером від фізичних доменів ведення війни, які визначають наявні відомства. І хоча з юридичної та бюджетної точок зору створення Космічних сил пройшло відносно вдало, залишаються серйозні запитання щодо спрямованості та культури нового відомства. Ці питання змушують серйозно задуматися про доцільність створення нових Кібернетичних сил як незалежної військової служби. Непроста процедура створення нового відомства в поєднанні з відсутністю незалежного операційного середовища та унікального набору можливостей і схем діяльності може радше зашкодити розвитку кібернетичного військового потенціалу, ніж посилити його в критичний момент протистояння між великими державами.

Аби всерйоз зайнятися майбутнім кібернетики і національної безпеки, політикам слід вийти за межі Міністерства оборони і створити ефективну кіберслужбу США. Замість того, щоб розглядати фізичні бойові домени, їм слід звернути увагу на такі функціональні царини, як метеорологія, медицина і правоохоронні органи. Це приклади невійськових відомств, які за необхідності можуть інтегруватися у військові операції, а також співпрацювати з державним сектором у немілітаризованій ролі для проведення поточних операцій як за кордоном, так і всередині країни.

Переваги та недоліки кібернетичних сил

Причини частих згадок про кіберслужбу очевидні. Чотири з п'яти нинішніх військових відомств прив'язані до чотирьох фізичних доменів війни, а п'яте спеціалізується на одному міждоменному просторі в межах департаменту одного з цих доменів. У цьому контексті виокремлення нової царини ведення воєнних дій передбачає необхідність створення незалежного відомства.

Кібернетика стає основою всіх передових систем озброєнь Фото: US Air Force

Ба більше, недавні конфлікти довели зростаючу важливість кібернетичних операцій для сучасної війни. Кібернетика стає основою всіх передових систем озброєнь, а в майбутньому кібернетичні з'єднання і навіть зброя цілком можуть опинитися в арсеналі кожного солдата. Винищувачі п'ятого покоління, такі як F-22 і F-35, являють собою радше інтегровані суперкомп'ютери, які можуть літати, ніж літаки з кібернетичним доповненням. Як зазначали Девід Барно та Нора Бенсахель у попередній статті, "жодне військове відомство сьогодні не може функціонувати без надійних і стійких кіберможливостей для всього – від командування й управління, аналізу розвідданих до повсякденного функціонування кожної системи озброєння, від танків і кораблів до літаків і супутників".

Однак саме ці характеристики зробили оголошення кіберпростору доменом ведення бойових дій поряд із чотирма фізичними доменами вельми проблематичним і навіть небезпечним з точки зору оборонної політики. Космічні війська, як і ВПС до них, з'явилися тому, що фізичні характеристики всіх доменів вимагали абсолютно різного обладнання та операційних конструкцій, щоб люди могли воювати і діяти в цих доменах. ВПС розвивалися в бік незалежності, тому що армія не бажала віддавати пріоритет закупівлям літаків дальнього радіусу дії, а також чинила опір підготовці офіцерів, орієнтованих на удари углиб території супротивника, а не на пряму підтримку наземних маневрених сил. Аналогічно, заклики до незалежності Космічних сил були викликані тим, що ВПС вважали, що ті на словах займаються космічними запуском і розробкою систем оборони в орбітальному просторі, а насправді орієнтуються на панування в повітрі.

Кібероперації не відрізняються від фізичних доменів і не вимагають окремих закупівель або операційних структур. Радше, вони являють собою новий шар або середовище обладнання та вразливостей, які мають бути пріоритетними та інтегрованими в наявні домени, а не бюрократично розділеними. Як і інші нові системи, від ракет до безпілотників і сил спеціальних операцій, вони виграють від більшої поінформованості та пріоритетності в рамках наявних служб.

Кібернетика як засіб проведення військових операцій, виявлення вразливостей і проєктування сили створює додаткові проблеми для військової політики США, оскільки усуває поділ на зовнішню і внутрішню політику і тим самим створює суттєві перешкоди для американських законів і норм військового застосування. Найкраще цю проблему ілюструє злам Sony Pictures 2014 року, коли хакери протягом кількох місяців зламували сервери американського медіа-конгломерату з філіалом у Японії, а отримана інформація була оприлюднена, щоб змусити компанію не випускати фільм для американців. Проблеми, пов'язані з національним суверенітетом, правом власності, безпекою мереж приватного сектору і відсутністю елемента грубої сили, демонструють, що для протидії цьому типу загроз необхідна співпраця уряду, державного і приватного секторів.

Кібернетика як засіб проведення військових операцій, виявлення вразливостей і проектування сили створює додаткові проблеми для військової політики США Фото: DVIDS

Нарешті, як і у випадку з плутаниною між Космічними силами і Космічним командуванням, ще один випадок, коли повноваження об'єднаного командування сильно перетинаються з окремим відомством, може знизити ефективність кібермісій через бюрократичні розбірки. Оскільки кібердомен визначається операційними конструкціями, а не унікальними фізичними обмеженнями, модель єдиного бойового командування з квазівідомчими повноваженнями, подібно до Командування спеціальних операцій США, краще підходить для вирішення військових завдань кібернетичної інтеграції, ніж окрема служба.

Ба більше, реакція співробітників Google на проєкт ВПС Maven продемонструвала культурні протиріччя між військовим і технологічним секторами, а спрямування кіберпрофесіоналів на вищі військові посади порушує питання щодо військової компетентності порівняно з технічними знаннями. Керівники технологічних компаній, безсумнівно, можуть бути фахівцями у своїй предметній галузі та перевіреними лідерами в приватному секторі, але пряме призначення таких осіб на старші військові чини є занадто ризикованим для військових відомств.

З усіх цих причин прийняття суто військового підходу до цієї проблеми і розв'язання її тільки в "бойовій царині" штучно обмежить вибір і скоріше нашкодить, ніж допоможе. Натомість американським політикам і союзникам слід по-новому поглянути на відносини кібероперацій з урядами і національним суверенітетом.

Альтернативні моделі

Назвавши "кіберпростір" бойовою цариною, як це зробило Міністерство оборони США 2010 року, багато аналітиків дійшли природного висновку, що військове кібервідомство – це логічний наступний крок у розвитку кібероперацій. Однак така постановка питання випускає з уваги альтернативні моделі за межами Міністерства оборони, які краще відповідають унікальним вимогам кіберпростору. Крім п'яти уніфікованих служб Міністерства оборони, Берегова охорона США, Офіцерський корпус Служби охорони громадського здоров'я США, Офіцерський корпус Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, а також Академія торговельного флоту США пропонують цінні альтернативи моделям уніфікованих відомств, які можуть сформувати кіберслужбу, що не входить до складу Міністерства оборони.

Берегова охорона США, що входить до складу Міністерства національної безпеки, є найбільш очевидною альтернативною моделлю. Офіційно будучи службою безпеки на морі, пошуково-рятувальною та правоохоронною службою, Берегова охорона забезпечує як глобальну військову присутність у партнерстві з ВМС США, так і внутрішню правоохоронну та гуманітарну роль, контролюючи діяльність у територіальних водах і виключній економічній зоні США. За свою історію Берегова охорона входила до складу Міністерства фінансів, Міністерства транспорту, а тепер і Міністерства національної безпеки. Через свою широку правоохоронну місію вона прямо звільнена від обмежень, що накладаються на інші військові відомства законами Posse Comitatus. Ці унікальні повноваження роблять Берегову охорону критично важливою силою у військових операціях, зокрема, в рамках Індо-Тихоокеанського командування і в глобальній війні з тероризмом.

У США є альтернатива постанові, що "кібервідомство" — це наступний крок у розвитку кібероперації

Водночас статус Берегової охорони як військової служби може створювати нормативні проблеми, коли йдеться про внутрішні кіберпотреби. Офіцерський корпус Служби охорони громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб і Офіцерський корпус Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Міністерства торгівлі є зразками цивільних, орієнтованих на професію уніфікованих служб для виконання найважливіших державних завдань. Ці служби складаються із 6000 і 330 офіцерів відповідно, які працюють за своїми основними спеціальностями в суспільних інтересах.

Місія Офіцерського корпусу Служби охорони громадського здоров'я полягає в захисті та поліпшенні здоров'я і безпеки Сполучених Штатів, що досягається швидким реагуванням на потреби громадської охорони здоров'я, лідерством у практиці громадської охорони здоров'я та розвитком науки в цій галузі. Місія Офіцерського корпусу Національного управління океанічних і атмосферних досліджень полягає в розробці скоординованого підходу до океанографічних і атмосферних досліджень з метою забезпечення найважливішою екологічною інформацією як у воєнний, так і в мирний час. Більшість американців знає про Службу охорони громадського здоров'я завдяки діяльності Генерального хірурга та реагуванню на кризові ситуації – від Еболи до COVID-19. Про професійну репутацію Національного управління океанічних і атмосферних досліджень можна судити з того, що воно є однією з небагатьох американських організацій, здатних регулярно облітати Кубу в пошуках важливої суспільної інформації. Його співробітники є професіоналами в галузі інженерії, наук про Землю і море, а також інших суміжних дисциплін. Завдяки своєму досвіду і професіоналізму більшість із них служать в офіцерських званнях (зазвичай це капітан 3 рангу).

Останнім варіантом відомства, що не має формального військового статусу, є Академія торгового флоту США і торговий флот. Торговий флот складається з цивільних моряків і цивільних і федеральних торгових суден, керованих спільно урядом США і приватним сектором. Його мета — торгівля і перевезення товарів у територіальних водах США в мирний час, а у воєнний час він може бути покликаний як допоміжний флот. Сьогодні Академія торгового флоту підпорядковується Морському управлінню Міністерства транспорту і прагне виховувати лідерів, здатних служити національній безпеці, морському транспорту та економічним потребам Сполучених Штатів. Випускники академії виконують найрізноманітніші функції – від офіцерів на дійсній військовій службі до моряків, які мають ліцензію берегової охорони і перебувають у резерві.

Удосконалення кібернетичного відомства

Ці приклади, а також безліч невійськових відомств, у яких працюють ці офіцери, показують, що існує багато потенційних моделей для майбутньої кіберслужби. Крім того, історія та еволюція цих структур демонструють поступовий, але цілеспрямований шлях, який американські кіберпрофесіонали можуть пройти швидко, не виключаючи при цьому появи альтернативних відомств у майбутньому.

Для початку можна практично відразу ж створити Кіберакадемію США і програму підготовки резервних офіцерів за зразком Академії торгового флоту чи Університету медичних наук при уніфікованих службах і програми підготовки резервних офіцерів в армії. Це, зі свого боку, дасть змогу сформувати ядро кіберпрофесіоналів, орієнтованих на державний сектор, на кшталт Резервного корпусу Служби охорони громадського здоров'я та Корпусу торговельного флоту, які можуть перебувати у віданні Міністерства торгівлі. Ця модель закладе міцніший фундамент для розвитку кіберпрофесіоналів, що працює у співпраці з урядом і найважливішими союзниками та партнерами з приватного сектору і не обмежений військовими операціями.

Подальшим кроком могло б стати створення кіберслужби США, ближчої до Офіцерського корпусу громадської охорони здоров'я, ніж до військових відомств. Нова кіберакадемія, запропонована в межах першого кроку, могла б забезпечити здобуття ступенів бакалавра та магістра в галузі комп'ютерних наук, кібероперацій, кіберполітики та кіберправа з метою виховання військових кіберпрофесіоналів, які можуть спеціалізуватися на урядових, військових і приватних застосуваннях у сфері національної безпеки. Таке відомство, що робить акцент на кіберпрофесіоналізмі, а не на військовому професіоналізмі, дасть змогу безпосередньо вводити кіберпрофесіоналів до вищих ешелонів керівництва, подібно до того, як Генеральний хірург не повинен проходити через щаблі військової служби.

Як і у випадку з Офіцерським корпусом громадської охорони здоров'я, чиї співробітники обіймають найважливіші посади в агентствах федерального уряду, та офіцерами берегової охорони, які обіймають найважливіші посади та надають ключові повноваження об'єднаним військовим командуванням, співробітники кіберслужби могли б отримати можливість надавати ключові знання та повноваження у військових операціях і командуваннях США в ролі кіберпрофесіоналів із військовим досвідом, а не військових професіоналів із кібернетичними навичками.

Такий шлях дасть змогу збільшити кількість кіберпрофесіоналів в уряді США і налагодити партнерські відносини між державним і приватним секторами, не обмежуючи водночас майбутні зміни в місії та характері служби або інших нових служб. Подібно до того, як Берегова охорона з плином часу переходила від одного федерального департаменту до іншого, кіберслужба теж могла би змінювати свою юрисдикцію. Якщо ж політики вирішать, що військове кібернетичне відомство все ж таки потрібне, можна буде передати Кіберслужбу у відання Міністерства оборони або створити абсолютно нову службу. Але для сьогоднішніх нагальних військових потреб надання переваги Кіберкомандуванню доцільніше за створення Кібервійськ. Зрештою, кібернетика – занадто велика, динамічна і важлива сфера, щоб обмежувати її рамками військового відомства.

Про автора

Майкл П. Кройцер – директор програм з нових технологій у Командно-штабному коледжі Корпусу морської піхоти США. Офіцер розвідки ВПС, має ступінь доктор в галузі міжнародної безпеки Прінстонського університету. Усі висловлені тут думки є його власними і не відображають точку зору уряду США або Міністерства оборони.