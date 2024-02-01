Обстріл Мирнограда: російська ракета влучила в "Пункт незламності", — ОВА (фото)

Російські війська завдали удару по місту на Донеччині о 1:00. За попередніми даними, ворог застосував зенітні керовані ракети С-300.

Російські окупанти атакували Мирноград Донецької області. Ворожа ракета влучила у школу, пошкоджено 11 будинків. Про це у четвер, 1 лютого, повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загалом, за його словами, за минулу добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 69 людей, у тому числі 7 дітей.

ЗС РФ влучили у приміщення школи

Як повідомив "Суспільному Донбас" начальник міської військової адміністрації Юрій Ключка, російська ракета поцілила в приміщення школи, де розташований "Пункт незламності". В будівлі нікого не було.

Ключка зазначив, що російські війська завдали удару близько першої ночі 1 лютого. За попередніми даними, як уточнив начальник МВА, противник застосував зенітно-ракетну систему С-300.

За інформацією журналістів, навколо місця удару пошкоджені житлові будинки, та магазин. Наразі на місці інциденту комунальники розбирають завали й прибирають будівельні конструкції.

Росія атакувала Україну дронами, ракетами та скинула авіабомбу

Нагадаємо, у Повітряних сил ЗСУ повідомили, що у ніч на 1 лютого російські окупанти вчергове атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе. Противник застосував чотири БПЛА типу Shahed-136/131, два з яких — знищені на Харківщині.

У ДСНС України, в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.

Також російські окупанти вдарили ракетою по Мирнограду Донецької області. За інформацією міської військової адміністрації наразі ситуація в громаді контрольована, всі служби працюють в штатному режимі.

Нагадаємо, у мережі повідомили, що у ніч на четвер, 1 лютого, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи на території місцевої підстанції. У результаті, в деяких районах міста зникло світло.