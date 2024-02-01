Вибухи в Донецьку: місто частково знеструмлене через удари по підстанції, — соцмережі (відео)

За даними місцевих каналів, Ворошиловський, Київський і Куйбишевський райони Донецька частково залишилися без електроенергії. Також повідомляють про пожежу на підстанції в сусідній Макіївці.

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У ніч на четвер, 1 лютого, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи на території місцевої підстанції. У результаті, в деяких районах міста зникло світло. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Типовий Донецьк".

"Унаслідок обстрілу підстанції в Донецьку спостерігається просадка напруги. Деякі райони міста знеструмлено", — пишуть у джерелі.

Пост місцевих каналів

Крім того, у Telegram-каналі "ЧП Донецк Z" додали, що Ворошиловський, Київський і Куйбишевський райони Донецька частково знеструмлені.

Пост місцевих каналів

Також канали повідомляють про пожежу на підстанції в Макіївці Донецької області.

Зазначимо, що окупаційна влада не коментувала інцидент.

Нагадаємо, 21 січня окупаційна влада звинуватила українських військових в обстрілі мікрорайону Текстильник у Кіровському районі Донецька. Утім, у Силах оборони таврійського напрямку говорили, що в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели.

Також 22 січня вибухи лунали в Макіївці та Донецьку. Окупанти заявляли про атаку на енергетичні об'єкти. Жителі скаржилися на відсутність тепла, світла та зв'язку.