Сотні щомісяця: у Повітряних силах розповіли, чи відчуває РФ дефіцит у Shahed

За словами спікера командування Юрія Ігната, росіяни можуть запускати навіть по одному іранському дрону-камікадзе, щоб з'ясувати, як Сили оборони реагуватимуть на повітряну ціль.

Нещодавні атаки РФ із застосуванням обмеженого числа "Шахедів" не вказують на те, що окупанти стикаються з дефіцитом безпілотних літальних апаратів-камікадзе іранського виробництва. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Це абсолютно ні про що не говорить, це однозначно. Не можна стверджувати, що не вистачає "Шахедів". Як може не вистачати, якщо у вересні було 500, потім знову сотні щомісяця застосовують", — сказав він.

Як ілюстрацію спікер згадав новорічну ніч, під час якої росіяни випустили приблизно 90 дронів-камікадзе в бік України, більшість із яких були успішно перехоплені силами ППО України.

"Сьогодні вирішили чотири застосувати. Іноді навіть буває, що один-два застосовують вночі так, щоб перевірити нашу спроможність, і запускають їх як розвідувальну мішень для того, щоб побачити, як ми будемо реагувати на ту чи іншу загрозу", — додав Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч на 1 лютого російські окупанти вкотре атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed. Крім того, ЗС РФ скинули керовану авіабомбу на лікарню біля Куп'янська та завдали ракетного удару по Мирнограду.

Також у мережі повідомили, що в ніч на четвер, 1 лютого, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи на території місцевої підстанції. У результаті, в деяких районах міста зникло світло.