Після укладення контрактів чоловікам з африканських країн обіцяли, що вони служитимуть у Росії, але в результаті вони потрапляли в передові окопи на українському фронті.

Російські пропагандисти неодноразово публікували репортажі за участю іноземних найманців, зокрема з африканських країн, які воюють в Україні на боці Збройних сил РФ. У зв'язку з цим польський військовий репортер і журналіст Defence 24 Міхал Брушевскі опублікував 1 лютого матеріал про те, яким чином до лав путінських військ потрапляють "темношкірі добровольці".

Автор публікації звернув увагу на репортаж турецьких ЗМІ біля будівлі посольства Ефіопії в Москві, де стояла довга черга чоловіків. Один із них розповів, що має намір "спробувати щастя" в лавах приватних компаній або російських військ, а мотивацією для такого рішення були 2000 американських доларів.

Брушевскі нагадав про випадок з одним студентом із Замбії, якого звали Натан Лемехані Ньіренда. Він загинув у вересні 2022 року, після того, як його, ймовірно, завербували в ПВК "Вагнер" із колонії, де він відбував покарання за збут наркотиків. Польський оглядач зазначає, що замбієць цілком усвідомлював, підписуючи контракт із "вагнерами", чим може обернутися така співпраця. Однак його рішення було результатом відчаю, шантажу і тих звичаїв у російських в'язницях у поєднанні з расизмом, поширеним у Російській Федерації.

Також Брушевскі згадав випадок із громадянином Сомалі, якого завербували до російських збройних сил, найімовірніше, на фінському кордоні й відправили на війну в Україну. Імовірно, російські служби спочатку хотіли "переправити" його до Фінляндії, але коли Фінляндія закрила кордон, мігрант опинився в лавах окупантів.

"Я подав заяву на службу в армії, тому що збирався отримувати гроші. Мені обіцяли, що я буду служити в Росії. Через місяць я мав отримати російський паспорт. Здається, я підписав контракт на рік, але він був російською мовою, тож я нічого не зрозумів", — розповів він в інтерв'ю.

За словами сомалійця, за ті гроші, які йому обіцяли росіяни, він міг би у себе на батьківщині побудувати будинок — суми, які йому називали, здавалися просто величезними.

Однак протверезіння прийшло тоді, коли чоловік безпосередньо потрапив на фронт. Замість того щоб перебувати в тилу, африканця відправили на передову.

"Я був приголомшений, коли опинився на фронті. Це було не те, що я собі уявляв. Я мав бути на задніх позиціях", — зізнався африканець.

Пізніше він потрапить у полон до українських бійців, і розкаже, що російські пропагандисти на камеру дякували йому і таким самим, як він, найманцям, подарувавши рукавички. Африканець пояснює, що ці кадри були зроблені пізніше, коли вже стало зрозуміло, куди він потрапив.

Раніше повідомлялося, що росіяни завезли найманців з Малайзії на тимчасово окуповані території Донецької області. За даними Центру національного опору, у лавах ЗС РФ були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби та представники інших країн.