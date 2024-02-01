Собака Фрей зруйнував плани українців, які вирішили "форсувати" вночі Тису (відео)

Чотирилапий помічник служить у ДПСУ. Він завадив молодим чоловікам, що зібрались тікати в Угорщину.

Чотирилапий "прикордонник" завадив двом українцям порушити закон. Вони спланували "форсувати" Тису. Деталями інциденту 1 лютого поділилась пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомили у ДПСУ, молодики вирішили пробратись до річки Тиса, щоб через неї нелегально потрапити в Угорщину. До "вилазки" чоловіки підготували — вдягнули рятувальні жилети та знайшли два гумові човни.

Проте усі плани порушників зіпсував Фрей. Йдеться про службового собаку, що допомагає прикордонному наряду.

У ДПСУ оприлюднили кадри з місця подій. На них видно, що втікачів спіймали у темний час доби, тобто, ймовірно, вони планували "форсувати" Тису вночі.

Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ Фото: ДПСУ

"Стосовно порушників склали адмінпротоколи. Коло причетних осіб встановлюється", — додала пресслужба.

Нагадаємо, на Закарпатті спіймали українця, який збирався тікати з країни через гори. Порушнику вдалося здивувати прикордонників методом, як він сховав документи. Пізніше на допиті чоловік зізнався, що дійшов до такого неординарного рішення самотужки.

Також 1 лютого у ДПСУ показали кадри з першими емоціями українських захисників після звільнення з полону. Один зі звільнених бійців поділився, що "свобода — це щастя, яке ніхто, допоки не втратить цю свободу, не усвідомлює насправді".