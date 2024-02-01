Прощавання з "Тиграми": Німеччина планує вивести з експлуатації ударні гелікоптери Eurocopter

Повітряні сили Бундесверу планують вивести на пенсію гелікоптери Eurocopter Tiger на 6 років раніше, ніж очікувалось раніше. Борти виявились дорогими в експлуатації та складними в обслуговуванні.

Німеччина прискорює вивід на пенсію ударних гелікоптерів Eurocopter Tiger протягом восьми років. Про це повідомляє Defence 24.

Міністерство оборони Німеччини планує почати виводити з експлуатації гелікоптери Tiger з 2032 року, а не з 2038, як планувалось раніше. Наразі у складі Бундесверу знаходиться 51 такий гелікоптер. До кінцевого терміну експлуатації 2032 дійде щонайменше 24 Tiger. Всі вони будуть модернізовані до версії ASGARD33, яку розробили на основі досвіду в Афганістані. Передбачається посилити силову установку, покращити системи самозахисту, додати бронювання та систему передачі даних.

Гелікоптер Tiger

Зараз показник оперативної готовності у Tiger доволі низькій через проблеми з експлуатацією та її вартість. Той факт, що Іспанія, Австралія, Франція і Німеччина мають гелікоптери в різних конфігураціях також ускладнює логістику. Станом на 2018 рік близько десятка гелікоптерів з 50 Tiger були здатні виконувати завдання. Відтак армія спрямує зусилля на підтримку більшої кількості ударних вертольотів в строю, а інші спише й віддасть на запчастини.

При цьому німці дійшли висновку, що подальша модернізація "Тигрів" до стандарту Mk II+ або Mk III є недоцільною з огляду на витрати і ризики. Проміжним рішенням стануть легкі ударні вертольоти H145M. Однак їхнє придбання буде тривати довше, ніж вивід з експлуатації борти Eurocopter Tiger.

На озброєні Tiger мав протитанкові керовані ракети PARS 3 LR. За концепцією використання Tiger схожі на американські Apache Longbow.

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