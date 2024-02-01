Ростех поставить нові двигуни на Су-57: що це дасть російським літакам

Імовірно, силова установка АЛ-51Ф1 забезпечить крейсерську швидкість машини до 680 метрів на секунду, що є однією з відмінних можливостей винищувачів 5-го покоління.

У 2024 році російська Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК) має намір почати постачання модернізованого багатоцільового винищувача Су-57, який буде оснащений новим двигуном АЛ-51Ф1, раніше відомим як "Виріб 30". Це стало можливим завдяки успішним випробуванням, які, за заявами "Ростеха", "перевершили всі очікування". Про те, які можливості відкриваються перед Су-57М із новою силовою установкою, розповіли оглядачі Bulgarian Military у матеріалі від 1 лютого.

Насамперед повідомляється, що новий двигун АЛ-51Ф1 забезпечує потужну тягу в 11 000 кг і форсажну тягу в 18 000 кг. Завдяки цій модернізації Су-57 тепер може розвивати крейсерську швидкість у 2 Маха (680 метрів на секунду), при цьому помітно знизивши свою помітність в інфрачервоному діапазоні, що є вирішальною перевагою порівняно з попередником.

Наразі російські Су-57 оснащуються двигуном АЛ-41Ф1 або його модифікованою версією АЛ-41Ф1С. Це стало важливим фактором у плані того, що Су-57 фактично не став винищувачем 5-го покоління. Річ у тім, що ці двигуни не давали змоги Су-57 здійснювати політ на надзвуковій крейсерській швидкості без форсажу, що є однією з відмінних можливостей машин 5-го покоління. Тепер же з'явився АЛ-51Ф1, який став, на думку деяких експертів, революційним.

"Виріб 30" — прототип двигуна АЛ-51Ф1. Джерело: скріншот

Проблема радіолокаційної помітності

Російський СУ-57 піддавався критиці через відсутність S-подібних повітрозабірників, які значно збільшують ефективну площу розсіювання (ЕПР). Однак у машині реалізована інша технічна стратегія, щоб компенсувати відсутність цих повітрозабірників.

Фахівці ОКБ "Сухого" не стали нехтувати S-каналом, вони обрали інший підхід, зумовлений особливостями двигунів. На останніх фото Су-57 повітрозабірники були або ретельно відретушовані, або повністю приховані, оскільки лопатки турбіни не було видно. Як виявилося, S-подібний канал у такому варіанті використовувати горизонтально повною мірою не вийде. Тому лопатки турбіни екрануються особливим типом решітки, коаксіальним радарним блокіратором, подібним до того, що встановлений на F-117.

Коаксіальний радар-блокер у повітрозабірнику винищувача Су-57. Джерело: росЗМІ

Двигун для майбутніх зразків

Оглядачі зазначають, що новий двигун АЛ-51Ф1 може оживити ще один проєкт росіян Су-75 Checkmate. Як заявив віцепрем'єр РФ Юрій Борисов на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), Су-75 планує здійснити свій перший випробувальний політ у середині 2025 року. Початкова модель цього літака наразі будується на авіазаводі КнААЗ у Комсомольськ-на-Амурі.

Винищувач Су-57 із двигуном АЛ-51Ф1

Нагадаємо, Російський винищувач Су-57 вже був помічений у повітряному просторі України, а точніше, в районі Луганська. Журналісти зазначили, що Росія таким чином розпочала розгортання свого високотехнологічного бойового літака Су-57 у зоні бойових дій.