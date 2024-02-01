Тайвань показав зброю, якою відбивали напад Китаю під час навчань (відео)

Тайбей зміцнює оборонний потенціал. Починаючи з 2024-го обов'язкову військову службу продовжили до року.

Через кілька тижнів після виборів Тайвань цього тижня провів серію військових навчань, на яких відпрацьовували сценарій вторгнення на острів армії Китаю. На кадрах показано деякі озброєння, які можуть використовуватися у військових діях на суші, в повітрі та на морі. Про це пише Newsweek.

Навчання відбулися на тлі посилення військового, економічного та політичного тиску КНР на острівну державу задля помсти керівній партії, яка виступає за суверенітет Тайваню.

Тайбей докладає зусиль щодо зміцнення оборонного потенціалу. Серед іншого, починаючи з цього року, обов'язкову військову службу продовжили до одного року.

Під час відпрацювання нападу КНР у східному окрузі Тайдун армія і військово-повітряні сили провели спільні розвідувальні операції.

Війська також імітували облогу міста, утримуваного силами противника, з використанням танків M60A3 та іншої бронетехніки для спільної роботи зі снайперами.

Побоюючись вторгнення Китаю, Тайвань проводить масштабні навчання

Начальник командування району Тайдун генерал-майор Тан Юн повідомив ЗМІ, що навчання "посилили інтеграцію розвідувального ланцюжка, ланцюжка командування, ланцюжка знищення і ланцюжка зв'язку відповідно до плану спільних операцій.

У гавані південного міста Гаосюн у середу, 31 січня, у навчаннях залучили десантні катери ВМС Тайваню, мінні кораблі та ракетні катери.

У вівторок у південному повіті Піндун ВПС Тайваню провели маневри за участю транспортних літаків C-130 Hercules, літаків дальнього виявлення E-2K Hawkeye і мисливців за підводними човнами P-3C Orion.

Китай продовжує чинити тиск на Тайвань після президентських і законодавчих виборів на острові, що відбулися 13 січня.

Минулого тижня з'явилися повідомлення про те, що Пекін розгорнув військові кораблі, намагаючись підтримувати постійну військово-морську присутність у стратегічних районах навколо Тайваню.

Китай також майже щодня відправляє військові літаки над Тайванською протокою, зокрема через так звану серединну лінію. Тайвань же підіймає винищувачі для їхнього перехоплення.

Повідомлення Міноборони Тайваню Повідомлення Міноборони Тайваню

Напередодні відбулося 33 вильоти китайських літаків у повітряному просторі над протокою, повідомило міністерство оборони Тайваню.

Нагадаємо, що Китай застосовує нову тактику тиску без ризику ескалації проти Тайваню. ЗМІ склали карту.

Також повідомлялося, що китайські ЗМІ показали вторгнення в територіальні води Філіппін, союзника США.