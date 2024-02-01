За словами декана МДУ Віталія Третьякова, в Амстердамі кокаїн розкиданий у всіх кутах. Він вдається питанням про те, що там будуть робити російські окупаційні частини.

"Експерти" на російському ТБ запропонували керівництву Кремля атакувати дві країни НАТО. Віталій Третьяков, журналіст і декан МДУ, розмірковував про атаки російських військ на Францію та Італію. Про це повідомляє Newsweek.

"От навіщо Росії нападати на НАТО і Євросоюз, щоб потім що? Отримати під свій контроль Амстердам? Де кокаїн розкиданий на всіх кутах, не тільки в аптеках. І що там робити? Що там будуть робити російські окупаційні частини? Боротися з наркотрафіком?" — задався питанням Третьяков.

У РФ обговорюють вибірковий підхід для нападу на зарубіжні країни

Він додав, що в Європі всюди "щось легалізовано", тому "нападати для порятунку" потрібно тільки на Францію та Італію, де зосереджені основні багатства західної європейської культури.

Кремлівські пропагандисти неодноразово попереджали про загрозу світової війни та удари РФ по території країн НАТО.

Нагадаємо, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв "закрив" територіальне питання про Курильські острови. Тим "самураям, кому особливо сумно", через те, що Курильські острови перебувають під контролем Москви, він запропонував закінчити життя традиційним японським способом — сепуку.

Також повідомлялося, що Медведєв пригрозив відібрати Аляску у США силовим шляхом. Заступник голови Радбезу РФ відповів представнику Держдепартаменту Веданту Пателю на заяву про те, що назад Аляску Кремль не отримає. Медведєв же повідомив, що Москва чекала, що продана в XIX столітті територія повернеться з дня на день.