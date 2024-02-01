Після втрати літаків: ЗС РФ шукають на Херсонщині нові пускові рубежі для атак, — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", противник має намір і далі атакувати мирні міста України на півдні, однак тепер планує робити це з певною обережністю.

Російські окупанти продовжують агресивні дії щодо мирного населення на півдні України, однак тепер шукають безпечніші для себе місця, з яких і здійснюються пуски повітряних об'єктів. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom 1 лютого.

За її словами, противник має намір і далі продовжувати обстріли Херсонської області, але наразі триває пошук безпечніших пускових рубежів. Пов'язано це може бути з втратою авіації напередодні.

"На жаль, незважаючи на вражаюче шоу, яке вони спостерігали вчора на Кримському півострові, щодо тактичної авіації зокрема, вони були, звичайно, дещо активними в негативному сенсі для нас, тому що дозволили собі і керовані авіабомби в напрямку правобережної Херсонської області, і некеровані авіаційні ракети по лівому березі в напрямку нашого плацдарму", — заявила Наталя Гуменюк.

Є й позитивні новини, продовжує начальниця пресцентру ОК "Південь". Річ у тім, що активність тактичної авіації противника зараз значно нижча, ніж була ще восени минулого року. Тоді за добу ЗС РФ могли скинути понад 80 керованих авіабомб по різних об'єктах. Але атаки все ж відбуваються регулярно.

Зокрема йдеться про школи, лікарні, житлові квартали. Саме вони найчастіше потрапляють під бомбардування росіян.

"На жаль, є постраждалі мирні люди, які в правобережних населених пунктах уздовж лінії річки продовжують залишатися, незважаючи на те, що їм було запропоновано евакуацію. Але не всі наважуються на такий крок, і багато хто залишається в населених пунктах, які піддаються ось таким бомбардуванням", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 1 лютого Наталія Гуменюк також розповіла, яку авіацію розміщує РФ у Криму. За її словами, противник для нанесення так званих "точкових" ударів використовує тактичну авіацію, яка базується на кримських аеродромах. Тим самим, літаки "Су" тероризують акваторію морів.