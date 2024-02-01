"Серйозні збитки": знищений "Ивановец" був складовою бойового ядра ЧФ РФ, — ВМС

Таких катерів у складі Чорноморського флоту було лише три. Кожен такий катер мав на озброєнні до 4 ракет типу "Москіт", які можуть бити до 130 км.

Знищення великого ракетного катеру РФ "Ивановец" в окупованому Криму стало серйозним ударом по Чорноморському флоту Російської Федерації, оскільки судно входило до так званого "бойового ядра" російського флоту в Чорному морі. Про це в коментарі "Суспільне. Крим" сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук .

"Слід зазначити, що ця бойова одиниця, вона є досить серйозною одиницею. Це якраз один з тих катерів, з яких складається бойове ядро ЧФ РФ. Це ракетний катер, який має знищувати надводні цілі. Тобто, по нам. Їх було всього три у складі ЧФ, й кожен такий катер мав на озброєнні до чотирьох ракет типу "Москіт", які можуть бити до 130 км. І це досить суттєва насправді відстань", — пояснив він.

Дмитро Плетенчук додав, що екіпаж цього катера має по штату 40 людей, а втрата такої великої одиниці морської бойової техніки є суттєвою для Чорноморського флоту Росії.

"Так, він фактично не міг виконувати зараз завдання, як і решта кораблів зі знищення наших одиниць, бо наші берегові артилеристи його не підпускають до берега, але це досить потужна серйозна бойова одиниця і скажемо так, він достатньо ще був не старий цей катер. Тому, так, це досить серйозний урон, який отримав ЧФ так званої РФ", — наголосив речник ВМС ЗСУ.

Знищення катера "Ивановец" у Криму: що відомо

Вночі 1 лютого в окупованому Криму бійці ГУР Міноборони знищили ракетний катер РФ "Ивановец". Вони завдали по судну декількох ударів морськими БпЛА.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в момент удару на катері "Ивановец" могли перебувати 40 російських моряків.

Катер "Иановец"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що знищений катер "Ивановец" був збудований у 1989 році на Невському суднобудівельно-судноремонтному заводі і був одним з останніх ракетних катерів, який там виготовили.