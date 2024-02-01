Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, чи можуть вручати повістки у спортзалах та кав'ярнях

Українське законодавство не визначає конкретних місць, де може бути вручена повістка. Перевірка громадян правоохоронними органами — це питання безпеки, розповів заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

Представники ТЦК та СП можуть вручати повістки військовозобов'язаним громадянам у будь-якому публічному місці, зокрема й у спортзалах і кав'ярнях. Про це повідомив заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

Він зазначив, що згідно з українським законодавством не визначено конкретного місця вручення повістки.

"Заходи з оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи (є відповідні обов’язки у керівників підприємств, установ та організацій стосовно виконання цих заходів), та й будь-де", — сказав Володимир Новосядлий.

Він зауважив, що в Україні введено в дію воєнний стан. Зі слів Новосядлого, варто розуміти, що серед громадян може ходити хто завгодно та мати будь-які наміри. Заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП наголосив, що серед українців у цивільному одязі є навідники, корегувальники, ворожі інформатори.

"Тому перевірка правоохоронними органами — це норма, тому що насамперед це питання безпеки. Якщо цього не робити, то може бути багато неприємних наслідків", — вважає він.

Нагадаємо, командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк розповів, що перед відправленням на фронт новомобілізовані проходять загальновійськову підготовку. Вона триває щонайменше 2-3 тижні.

Раніше повідомлялося, що на момент вручення повістки військовозобов'язаному документ повинен бути вже заповнений. Він повинен містити штамп і підпис керівника ТЦК та СП.