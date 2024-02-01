У 2024-му закуплять 65 тисяч комплектів: у ЗСУ вперше почали видавати жіночу форму (фото)

Нову форму доповнили конструктивними елементами, що дають змогу жінкам почуватися комфортно в польових умовах і пунктах постійної дислокації.

Військовослужбовці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлених з урахуванням жіночих антропометричних параметрів. Про це повідомляють у Telegram-каналі Міноборони України.

Повідомляється, що нову форму доповнили конструктивними елементами, які дають змогу жінкам почуватися комфортно, виконуючи завдання в польових умовах, а також пунктах постійної дислокації.

Нова військова форма для жінок

"Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, за зросту від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ", — зазначається в публікації.

Нова військова форма для жінок

У пресслужбі уточнили, що моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ спільно з громадськими організаціями та українськими виробниками. Тестувалася форма в одній із військових частин.

Нова військова форма для жінок

Нова військова форма для жінок

"Сьогодні є результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії зараз несуть службу десятки тисяч жінок. З них близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість тільки зростатиме", — зазначили представники Міноборони.

Нова військова форма для жінок

На заході з видачі форми були присутні заступниця Міністра оборони України Наталя Калмикова, віцеспікерка і нардепка Олена Кондратюк, уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко та інші представники влади.

Нова військова форма для жінок

Уже сформовано та надано до ДП МОУ "Агентство оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів і 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні оголосили тендери, а 50 тис. комплектів жіночих літніх польових костюмів уже почали поставляти у війська.

Нагадаємо, що, за словами нардепа Дмитра Наталухи, фізичні особи не зможуть забронювати себе від мобілізації.

Також повідомлялося, що в ТЦК розповіли, чи можуть військкоми вручати повістки в спортзалах, кафе та інших громадських місцях.