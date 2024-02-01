В РФ запропонували створити дитячу версію "Ахмат": чи відправлятимуть підлітків на війну

У Держдумі РФ вважають, що російським батькам варто брати приклад з виховання дітей на Кавказі. Вже влітку близько сотні дітей можуть відвезти в "Академію дружби народів "Ахмат" у Чечню.

Член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Дмитро Кузнєцов запропонував створити дитячу версію чеченського батальйону "Ахмат". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Я не знаю більш натхненного для молоді сучасного прикладу дружби народів, ніж спецназ "Ахмат". Коли не показуха та офіціоз, а братство", — написав Дмитро Кузнєцов.

Він вважає, що участь чеченських чоловіків у вихованні молодого покоління РФ дуже важлива і потрібна. Також Кузнєцов зауважив, що російським батькам варто брати приклад із виховання дітей на Кавказі.

Зі слів Дмитра Кузнєцова, в загоні "дитячого Ахмата" зможуть взяти участь близько сотні хлопців та дівчат з усієї Росії.

"Ідея йде від землі, від коріння. Апті (командир "Ахмата" Апті Алаудінов, — ред.) запропонував на травневі свята зібрати майбутніх вожатих, які пройдуть підготовку, і влітку можна в рамках всеросійського конкурсу сотню-двісті людей відвезти в "Академію дружби народів "Ахмат" у Чечню", — пояснили у Держдумі.

Він зазначив, що в програмі такої зміни буде військово-патріотична гра, уроки медіа, походи, зустрічі з російськими військовими, військкорами, вченими, істориками, блогерами. При цьому Кузнєцов заявив, що це нібито "не про війну", а про "дружбу народів".

Нагадаємо, 5 грудня 2023 року у Центрі національного спротиву розповіли, що в тимчасово окупованому Луганську росіяни відкрили "центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу. Студентів примушуватимуть проходити підготовку до військової служби в РФ.

7 грудня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях ворог планував дітей від 14 років відправляти на військову підготовку, а від 16 — готувати до мобілізації.