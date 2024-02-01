Замороження війни стане катастрофою для України — Євген Карась (відео)

Євген Карась переконаний, що замороження війни гратиме на руку Росії, вона повністю перейде на військові рейки і позбудеться міжнародного тиску.

В Україні розпочнеться внутрішня бійня у разі замороження війни. Таку думку в ефірі проєкту "Тема з Наталією Мосейчук" висловив заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась.

За його словами, замороження війни стане катастрофою для України, оскільки українці не зможуть "гратися у демократію", в країні "розпочнеться бійня", а підтримка України Заходом згасне.

"З одного боку, добре, що є політична критика, є ті ж "порохоботи", які цькують владу і змушують ворушитися. З іншого боку, ця критика набула таких деструктивних форм, що вона повністю збігається з російською підривною діяльністю, що збігається з російською пропагандою 5-го управління ФСБ. Якщо у нас буде перемир'я — нам обріжуть фінансування та боєприпаси. Західні партнери припинять постачати нам зброю. Звичайно, ми зупинимо ворога десь в Житомирській області, мобілізуємося і доб'ємо лопатами, ми не втечемо, ми будемо воювати" — каже військовий.

Євген Карась переконаний, що замороження війни гратиме на руку Росії, вона повністю перейде на військові рейки і позбудеться міжнародного тиску.

"У нас тут почнуться вибори — до сільрад, в ОСББ. Почнеться відтік грошей, люди почнуть їхати", — вважає Карась.

Нагадаємо, що США підтримали законопроект про конфіскацію $300 млрд заморожених активів РФ. За даними журналістів, ухвалений США законопроєкт дасть змогу використовувати російські суверенні активи в інтересах України.