Штрафом вже не обмежиться: у Раді хочуть саджати за незаконний перетин кордону

На думку нардепів від "Слуг", слід посилити покарання за перетин кордону з метою ухилення від мобілізації. Повторне порушення має каратися строком від 5 до 8 років.

Народні депутати від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, Олександр Горенюк та Анатолій Остапенко запропонували посилити відповідальність за незаконний перетин кордону тих, хто ухиляється від мобілізації. Проєкт Закону про внесення змін до КК опубліковано на сайті Верховної Ради.

За незаконний перетин кордону з метою ухилення від призову пропонують позбавляти волі від 3 до 5 років.

Повторне порушення, або ж порушення групою осіб пропонують — карати строком від 5 до 8 років.

Якщо згадані правопорушення вчинялися із застосуванням насильства або зброї, покаранням за це, на думку народних обранців, має бути строк від 8 до 12 років.

У тексті пояснювальної записки нардепи посилаються на дані Євростату, згідно з якими, з лютого 2022 року по листопад 2023 року 650 тисяч чоловіків призовного віку виїхали з України та не повернулися. Але немає даних про те, скільки чоловіків виїхали на законних підставах.

Мета законопроєкту — посилити відповідальність за виїзд за кордон

Повідомляється, що головні цілі закону — посилити кримінальну відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон на час воєнного стану, а також встановити кримінальну відповідальність за перетин кордону з метою ухилення.

Перетин кордону групою осіб, можливо, спричинить покарання строком від 5 до 8 років

У тексті законопроєкту зазначається, що тих, хто добровільно повернувся в Україну протягом пів року, слід звільняти від кримінальної відповідальності.

У 2022 році зареєстрували 1225 кримінальних проваджень за незаконне переправлення людей за кордон

Нардепи вирішили вплинути на кількість незаконних перетинів кордону

Нагадаємо, що у 2024-му Міноборони планує закупити 65 тисяч комплектів жіночої військової форми. Спеціальну форму для жінок уперше почали видавати у ЗСУ.

Також повідомлялося, що фізичні особи не зможуть себе бронювати від мобілізації. Така можливість доступна тільки бізнесу.