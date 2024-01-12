За кордон – за новими правилами: чи потрібні чоловікам документи з ТЦК для виїзду

На українському кордоні з кінця 2023 року почали діяти нові правила, відповідно до яких, якщо у чоловіка є право на перетин кордону через наявну групу інвалідності або ж право на виїзд є через багатодітність, до пакету документів для проходження кордону потрібно додавати довідку з ТЦК та СП. Юрист розповіла деталі.

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Уряд України посилює контроль за військовим обліком, зокрема щодо перевірки документів чоловіків на кордоні. На це вказує не тільки ситуація з відмовами чоловікам в перетині кордону, але і новий законопроект про мобілізацію, який має бути розглянутий Верховною Радою. Про це у своїй авторській колонці для Фокусу пише адвокат Юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська.

"Починаючи з 30 грудня 2023 року прикордонники почали масово відмовляти чоловікам у перетині кордону. Це стосувалось навіть тих людей, які мали підстави для виїзду з України. У відповідності до офіційного роз’яснення ДПСУ, правила перетину кордону чоловіками від 18 до 60 років не змінилися. Тобто категорії, на які не розповсюджується заборона на виїзд з країни, лишилися тими самими, але до документів можуть ставитися більш прискіпливо", — каже Алла Цимановська.

За її словами, це пов’язано з посиленням контролю у зв’язку із тим, що останнім часом почастішали випадки використання підроблених документів, які чоловіки надавали прикордонникам при перетині кордону. При цьому було зазначено, що прикордонники на свій розсуд мають право додатково вимагати до звичайного пакета документів військово-облікові документи з ТЦК, які підтверджують, що людина дійсно має відстрочку від мобілізації або є звільненою від призову, а саме: витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку в військово-облікових документах.

Алла Цимановська зауважила, що, відповідно до ст. 6 Закону України "Про прикордонний контроль", перетинання особами державного кордону здійснюються лише за умови проходження прикордонного контролю та з дозволу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України.

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Отже, ТЦК та СП уповноважені видавати відповідні документи, які підтверджують підставу щодо відстрочки або звільнення з військової служби (військово-обліковий документ з відповідним записом або витяг з протоколу ТЦК про надання відстрочки, або ж документ, підтверджуючий зняття з військового обліку). Ці документи, залежно від своєї власної обставини, особа має право отримати, звернувшись до ТЦК та СП.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні продовжили до 14 лютого 2024 року, тому для всіх військовозобов'язаних чоловіків призовного віку продовжує діяти заборона на перетин державного кордону.

Також Фокус писав, що у парламент подано законопроєкт, який передбачає посилення покарання за порушення під час перетину державного кордону під час воєнного стану.