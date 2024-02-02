Знищений майже на 80%: депутат назвав район Херсонщини, який найбільше потерпає від атак РФ

Як зазначають у обласній раді, у ніч на 1 лютого противник скинув на одне із сіл Милівської громади одразу 4 керовані авіабомби. Також окупанти використовують РСЗВ та скидають КАБи на населені пункти, розташовані ближче до лівобережжя.

Російська Федерація продовжує тероризувати мирне населення Херсонщини, обстрілюючи цивільні об'єкти та скидаючи авіаційні бомби. Особливо від застосування 500-кілограмових КАБів потерпає Бериславський район, а зокрема Берислав, Новоберислав, Зміївка та Милівська громада. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі "24 Каналу".

За його словами, на відповідній території українці потерпають від щоденних атак російських окупантів. Наприклад, у ніч на 1 лютого вони скинули на одне із сіл Милівської громади одразу 4 керовані авіабомби.

"Одне з влучань було в аграрне підприємство. До речі, один з моїх колег, депутат обласної ради, у Милівській громаді розпочав осінні роботи й привів техніку до ладу. За останній тиждень вже двічі прилетіло у його господарство й фактично повністю його знищило", — розповідає депутат.

Таким чином, як наголошує Хлань, противник хоче зробити все, аби знищити робочі місця мирних жителів, а певні населені пункти ЗС РФ ліквідовують, позбавляючи можливості там проживати.

Наслідки російських атак

Також депутат додав, що російські війська використовують реактивні системи залпового вогню та скидають КАБи на населені пункти, розташовані ближче до лівобережжя.

"Борислав — це велике місто, колишній районний центр. Сьогодні він знищений майже на 80%, але є населені пункти, які знищені повністю. Це села, які розташовані безпосередньо біля греблі Каховської ГЕС", — зазначає Хлань.

Нагадаємо, керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що внаслідок російських обстрілів вночі 1 лютого у місті частково відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз не можливо вивести тролейбуси на маршрути.

Раніше у місцевих Telegram-каналах повідомили, що в окупованих Олешках на Херсонщині російські військові розстріляли цивільного чоловіка. Він отримав 7 кульових поранень.