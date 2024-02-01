Херсон частково залишився без світла через обстріли ЗС РФ: подробиці (відео)

За даними адміністрації, влучання зафіксовано в обласному центрі, Інженерному, Антонівці, Садовому та Придніпровському. Через знеструмлення у Херсоні не курсують тролейбуси, а мешканці скаржаться на відсутність теплопостачання.

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Внаслідок російських обстрілів вночі 1 лютого у місті частково відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз не можливо вивести тролейбуси на маршрути. Подробиці нічної атаки повідомив у Telegram Роман Мрочко, керівник Херсонської міської військової адміністрації.

Над відновленням електромереж представники аварійних бригад вже працюють. На лінії, після усунення відповідних пошкоджень, вийде 21 тролейбус. Подробиці оголосять згодом.

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Російські війська за минулу добу 23 рази обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Для атак окупанти використали 106 снарядів.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Інженерному, Антонівці, Садовому та Придніпровському. За минулу добу один чоловік отримав поранення. Йому надана медична допомога.

Після нічних ворожих атак у Херсоні частково відсутнє також теплопостачання. У деяких мешканців немає води.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Telegram оголосив подробиці російських атак у період з 6 години 31 січня по 6 годину 1 лютого. Він повідомив, що російські війська за минулу добу здійснили 41 обстріл. Вони випустили за цей час 164 снаряди, із застосуванням артилерії, танків, РСЗВ, БПЛА та авіації. Також здійснив ракетний удар.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – повідомив він.

По місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди. Російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; підприємство та гуртожиток у Херсоні.

Протягом січня, як зазначив Прокудін, окупаційні війська безжально завдавали ударів по населеним пунктам області. Загалом було здійснено 2793 обстріли або 13741 випущений снаряд. Загарбники провели чотири сотні атак із безпілотників. Через російський терор постраждали 122 людини. Серед них 23 – загиблі.

Нагадаємо, 31 січня Херсонщина отримала понад 900 сонячних панелей від Німеччини. Фотоелектричні модулі, кожен з яких має потужність 380 Вт, встановлять на одному з об’єктів КП "Херсонський водоканал".