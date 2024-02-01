Херсон частично остался без света из-за обстрелов ВС РФ: подробности (видео)

По данным администрации, попадания зафиксированы в областном центре, Инженерном, Антоновке, Садовом и Приднепровском. Из-за обесточивания в Херсоне не курсируют троллейбусы, а жители жалуются на отсутствие теплоснабжения.

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В результате российских обстрелов ночью 1 февраля в городе частично отсутствует электроснабжение. Из-за чего, в частности, сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты. Подробности ночной атаки сообщил в Telegram Роман Мрочко, руководитель Херсонской городской военной администрации.

Над восстановлением электросетей представители аварийных бригад уже работают. На линии, после устранения соответствующих повреждений, выйдет 21 троллейбус. Подробности объявят позже.

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Российские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Для атак оккупанты использовали 106 снарядов.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Инженерном, Антоновке, Садовом и Приднепровском. За минувшие сутки один человек получил ранения. Ему оказана медицинская помощь.

После ночных вражеских атак в Херсоне частично отсутствует также теплоснабжение. У некоторых жителей нет воды.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram объявил подробности российских атак в период с 6 часов 31 января по 6 часов 1 февраля. Он сообщил, что российские войска за минувшие сутки совершили 41 обстрел. Они выпустили за это время 164 снаряда, с применением артиллерии, танков, РСЗО, БПЛА и авиации. Также осуществил ракетный удар.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", — сообщил он.

По городу Херсон враг направил 64 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебные заведения и детский сад в Бериславском районе; предприятие и общежитие в Херсоне.

В течение января, как отметил Прокудин, оккупационные войска безжалостно наносили удары по населенным пунктам области. Всего было совершено 2793 обстрела или 13741 выпущенный снаряд. Захватчики провели четыре сотни атак с беспилотников. Из-за российского террора пострадали 122 человека. Среди них — 23 погибших.

Напомним, 31 января Херсонская область получила более 900 солнечных панелей от Германии. Фотоэлектрические модули, каждый из которых имеет мощность 380 Вт, установят на одном из объектов КП "Херсонский водоканал".