У врага потери: в ГПСУ показали уникальную спецоперацию на левобережье Днепра (видео)

По словам представителей пограничного ведомства, произошла операция еще в июле прошлого года рядом с Антоновским мостом в Херсонской области. Украинским защитникам удалось завершить мероприятия без оцепления.

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Украинским защитникам удалось провести уникальную спецоперацию на левом берегу Днепра Херсонской области. Произошло это рядом с Антоновским мостом. Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПСУ) на своей странице в социальной сети Facebook 31 января.

Отмечается, что произошли действия еще в июле прошлого года. В ведомстве заявили, что значительную роль в обороне моста и проведении подобных операций на левобережье Днепра играют украинские пограничники.

В июле 2023 года россияне завили, что позиции рядом с мостом удерживает полторы роты спецназовцев и под мостом якобы находятся около 80 украинских военных.

Пограничники позже поделились, что на самом деле их там было около 12 человек. Одна половина из них защищала сам Антоновский мост, а вот вторая отправлялась на выполнение специальных задач на левобережье Днепра.

Военнослужащий с позывным "Локи" поделился, что сразу после того, как ГПСУ удалось попасть на левый берег Херсонской области, противник сразу же начал обстреливать пограничников. За ними следили при помощи беспилотников, однако это противнику не помогло.

Украинские бойцы перемещались малыми группами и тем самым провели спецоперацию по выявлению и ликвидации бойцов ВС РФ.

В результате, как продолжают в ведомстве, слаженная работа и оперативность представителей ГПСУ помогла взять россиян в плен. Пограничники вышли оттуда без оцепления.

Напомним, 10 января российские оккупанты провели около 11 штурмов на левом берегу Днепра, однако они были безуспешными. Враг был вынужден вернуться на исходные позиции, понеся потери, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.