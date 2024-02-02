Смуток і розчарування: генерал розповів, чи втратить Україна можливість вести війну

За словами ексзаступника начальника Генштабу Ігоря Романенка, ситуація із затримкою військової допомоги з боку ЄС і США є серйозною, проте не небезпечною. Києву доведеться побороти чергову кризову ситуацію.

На європейському континенті вже розв'язали проблему з виділенням допомоги для України, а ось Сполучені Штати Америки можуть впоратися з цим найближчим часом. З цього приводу висловився ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю Obozrevatel.

Видання The Atlantic поділилося статтею про те, що Україна нібито може залишитися без можливості продовжувати війну через "дурного" союзника, що є досить небезпечною ситуацією.

Ексзаступник начальника Генштабу вважає ситуацію справді серйозною, проте не небезпечною. У Європі вже знайшли шляхи, а Вашингтон наближається до того, щоб питання було вирішено.

"Але кризові ситуації можна переживати по-різному. Одних вони приводять у смуток, розчарування тощо, інші ж розглядають кризу як нові можливості для розвитку. На мою думку, випробування, з якими зіткнулася Україна, потрібні для того, щоб ми їх подолали, стали сильнішими, згуртованішими і просувалися вперед у боротьбі за нашу майбутню перемогу", — заявив Ігор Романенко.

Відповідно, продовжує генерал-лейтенант, Україні потрібно більше спиратися на свої кошти і краще працювати з союзниками, які можуть продовжувати надавати Україні допомогу. Зокрема він назвав Північну Європу.

Друга складність полягає в мобілізації, адже закон, який мали ухвалити ще минулого року, досі не готовий. Ігор Романенко вважає, що необхідно впорядкувати облік військовозобов'язаних з 18, а не з 27 років, адже якщо на фронті будуть тільки люди середнього віку та люди похилого віку, виграти війну буде дуже складно.

"Я думаю, ми подолаємо ці труднощі. Зараз найголовніше — зупинити просування ворога, укомплектувати наші підрозділи і частини на фронті, формувати нові бригади, які будуть проводити деокупацію. Це завдання треба виконувати. Погано, що це робиться повільно. Тому, незважаючи на всі складнощі, я бачу причини для оптимізму саме в цьому", — підсумував ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що в ЄС виділили 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Голова Європейської Ради Шарль Мішель розповів, що рішення підтримали всі 27 членів ЄС. Президент Володимир Зеленський наголосив, що виділення нового пакета допомоги "доводить потужну єдність Євросоюзу".