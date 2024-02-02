Військова кампанія Китаю проти Тайваню буде максимально швидкою, — адмірал США

Китай уважно стежить за тим, як проходить війна в Україні. Але замість того, щоб усвідомити марність такої агресії, спробує повалити керівництво Тайбея в найкоротші терміни.

Адмірал ВМС США і командувач Тихоокеанським флотом Семюел Папаро заявив, що Китай протягом майже двох років повномасштабної російсько-української війни уважно спостерігав за перебігом конфлікту. І замість того, щоб зробити висновок, що аналогічні дії на Тайвані будуть марними, Пекін дійшов висновку, що повалення керівництва Тайбея має бути зроблено швидко. Про це 1 лютого повідомили в Breaking Defence.

За словами адмірала, що НВАК має провести військову кампанію максимально в короткі терміни, щоб представити світові захоплення Тайваню як доконаний факт. Під час слухань у Конгресі США Папаро наголосив, що закон про відносини з Тайванем вимагає від Міністерства оборони реагувати, якщо Китай зробить такий крок, і попередив, що тривалий конфлікт в Україні не утримує Пекін від силового захоплення Тайбея.

"Замість того щоб побачити конфлікт в Україні та вирішити, що "це занадто складно", вони, навпаки, мають намір взяти до відома дії Росії, щоб влаштувати короткий і раптовий конфлікт", — сказав Папаро.

Адмірал тим часом зазначив, що Тайвань домігся успіхів в оснащенні своєї оборони, а також вивчив уроки України, проте необхідно продовжувати закликати Тайбей нарощувати свою військову майстерність.

Ключовим же чинником стримування китайської агресії в західній частині Тихого океану, вважає Папаро, є подальша підтримка України та перешкоджання просуванню Росії. На думку командувача, китайські лідери спостерігають за цією війною і, схоже, не бачать марності агресії.

"Найрішучіше, що ми можемо зробити наразі, це схвалити додатковий бюджетний запит, який дасть змогу Україні захищати себе", — наголосив він.

Нагадаємо, після виборів, що відбулися, Тайвань провів серію військових навчань, на яких відпрацьовували сценарій вторгнення на острів армії Китаю. Військові імітували облогу міста, утримуваного силами противника, з використанням танків M60A3 та іншої бронетехніки.