"Хлопці тримаються": у бригаді "Червона калина" пояснили наступ ЗС РФ на Запорізькому напрямку

Пресофіцер підрозділу Микола Коваль звернув увагу на атаки російських військ, які, на його думку, важко обґрунтувати з військової точки зору.

У бригаді "Червона калина" заявили, що на Запорізькому напрямку російські війська наступають хаотично, то малими, то великими групами. Про це розповів в ефірі КИЇВ24 Микола Коваль, пресофіцер підрозділу.

Він зазначив, що ворог з усіх сил прагне повернути втрачені території. Успіху російські окупанти не досягли. Українські бригади ведуть активну оборону на Запорізькому напрямку, тому загарбники не здатні виконати завдання.

"Наші хлопці тримаються, бо знають заради чого стоять", – пояснив Коваль.

Пресофіцер бригади "Червона калина" звернув увагу на регулярні атаки окупантів. З його слів, поясненню таких дій немає.

"На це відповіді немає", – додав військовий.

Ситуація на півдні України від Генштабу ЗСУ

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України 2 лютого, Сили оборони України тримають позиції у Запорізькій області. Українські захисники відбили атаку окупантів в районі Роботиного.

Попри значні втрати, на Херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Російські війська протягом минулої доби здійснили 14 марних штурмів позицій українських військ.

Водночас українські воїни діють активно та завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони України по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та зенітно-ракетному комплексу російських окупантів завдала ударів.

Нагадаємо, 2 лютого ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко розповів, чи втратить Україна можливість вести війну. З його слів, ситуація із затримкою військової допомоги з боку ЄС і США є серйозною, проте не небезпечною. Києву доведеться побороти чергову кризову ситуацію.