Італія замовила 4 ЗРК SAMP/T NG: що відомо про модернізований комплекс ПРО

В основі комплексу лежать зенітні ракети Aster 30 й новий радар. Завдяки оновленням, SAMP/T NG може виявляти цілі на відстані понад 350 км, а збивати в радіусі 150 км.

Європейська організація спільного співробітництва (OCCAR) у сфері озброєнь підписала контракт на чотири системи протиракетної оборони SAMP/T NG для Італії. Про це повідомляє Defense News.

Країни-члени НАТО продовжують модернізувати протиракетний захист. Італійська армія отримає модернізовані ПРО SAMP/T NG із зенітними ракетами Aster. Вторгнення РФ в Україну викликало у багатьох європейських країн гостру потребу посилити ППО, а також отримати комплекси на заміну тих, що були передані Україні.

У заяві OCCAR вказується, що глобальний контекст демонструє важливість надання оновлених систем ППО, щоб мати можливість протистояти все складнішим загрозам.

SAMP/T NG — це франко-італійський протиракетний комплекс, який оснащено зенітними ракетами Aster нового покоління. Також оновлення зазнав багатофункціональний радар, що може вироблятись італійською Leonardo чи французькою Thales. Головним підрядником замовлення є французько-німецьке підприємство Eurosam. Вони заявляють, що Італія почне отримувати нові комплекси з 2025 року.

Склад дивізіону ЗРК SAMP/T Фото: MBDA

Радіус дії ЗРК SAMP/T NG складає 150 км для перехоплення цілі й понад 350 км для виявлення цілей. Зенітною ракетою виступає Aster від MBDA. Боєприпас є двоступеневим й важить 450 кг. Його швидкість може сягати 4,5 Махів. При цьому Aster здатний виконувати високошвидкісні маневри. Комплекс складається з:

радару;

модулю командування і управління;

шість пускових установок по 8 ракет Aster 30.

Для функціонування зенітно-ракетного комплексу потрібно 20 членів екіпажу.

Нагадаємо, 26 січня у Франції спростували заяву РФ про знищення ЗРК SAMP/T.

8 листопада в Україні вперше засвітили ЗРК SAMP/T.