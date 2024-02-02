РФ наступатиме на Київ і спробує відрізати Україну від Чорного моря, — генерал Марченко

За словами топофіцера ЗСУ, Україні необхідно готуватися до подібних сценаріїв і створити три лінії оборони, щоб ускладнити просування ворога.

Генерал-майор Збройних сил України (ЗСУ), Дмитро Марченко, представив прогноз щодо можливого нового наступу російських військ у 2024 році. За його словами, Росія може спробувати відрізати Україну від Чорного моря і навіть повторно вести наступ на Київ. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Генерал Марченко зазначив, що російське військово-політичне керівництво не відмовилося від стратегічного завдання відрізати Україну від Чорного моря. На його думку, вони можуть спробувати відтворити план захоплення, послабивши Україну і відрізавши її від моря, що суттєво вдарить по економіці країни. Генерал закликав готуватися до оборони й створити три лінії оборони, щоб ускладнити просування ворога.

"Вони спробують все ж таки відтворити той план захоплення і відрізати нас від Чорного моря. Це для них стратегічне завдання", — наголосив Марченко.

Повторний наступ на Київ

Слід зазначити, що генерал також висловив побоювання щодо можливого повторного наступу російських військ на Київ. Він припустив, що Росія, маючи достатні сили і засоби, може спробувати домогтися якоїсь перемоги, навіть шляхом великих втрат. Тому він закликав зберігати пильність і готовність до дій у разі нового наступу.

"Я припускаю все. Для цього у них є і сили, і засоби, і кількість. При цьому для них втратити 30-40 тис. осіб — не проблема. Це для нас велика проблема. А для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога, хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території. І я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська — і знову піти. Тому ми повинні зробити все, щоб до цього підготуватися", — розповів Марченко.

Хто такий генерал Марченко

Генерал-майор Марченко на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну керував обороною Миколаєва та Миколаївської області, успішно зупиняючи наступ російських окупантів на Одесу.

Дмитро Марченко народився у Вознесенську Миколаївської області. "У цих місцях він орієнтується без карти", — підкреслює генерал Сергій Кривонос, колишній командувач Сил спеціальних операцій. Голова обласної військової адміністрації Миколаєва, Віталій Кім, зазначає, що Марченко — безстрашний лідер: "У нього немає страху. Він приїхав у місто, звідки всі тікали, і чітко усвідомлював, що йде в кільце".

За підтримки Марченка протягом кількох днів було організовано таку ефективну оборону Миколаєва, що противник виявився безсилим перед нею, і його спроба наступу на місто провалилася, зазначає ТСН.

Нагадаємо, 27 січня голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявляв, що росіяни відновили інтенсивність наступальних дій у напрямку Синьківки і Табаївки. За його словами, військові та місцева влада мають бути готові до будь-якого розвитку подій, адже є ризики більш широкого наступу.