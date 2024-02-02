"Не вступатимемо у війну": прем'єр Румунії заперечив можливу підготовку до протистояння з РФ

Очільник румунського уряду Марчел Чолаку заявив, що ніяких заходів для готовності до потенційної війни у його країні не відбуватиметься.

Підготовки до можливого конфлікту з військами РФ Румунія не здійснює. Прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку відреагував на заяви очільника Генштабу Георгіци Влада, повідомляє Euractiv.

Він закликав зберігати спокій. Зі слів посадовця, ніякої підготовки у цьому напрямку не проводиться.

"Румунія не вступатиме у війну", – пояснив Марчел Чолаку.

Війна Росії проти України та заява Генштабу Румунії

Відповідь керівника уряду надійшла після того, як генерал-лейтенант Георгіце Влад, новий начальник штабу оборони, попередив, що румуни повинні готуватися до можливості війни, головним чином, якщо Росія досягне успіху в Україні. Він висловив занепокоєння щодо можливої ескалації політики президента Росії Володимира Путіна, виділяючи Республіку Молдова як ймовірну ціль, а напруженість поширюється на Західні Балкани.

Військовий запропонував запровадити добровільну військову службу для осіб віком від 18 до 35 років, як чоловіків, так і жінок. Законопроєкт про добровільну військову службу вже подано до парламенту. Георгіце Влад вважає, що це обговорюватиметься "в пріоритеті" після виборів.

Попередження глави Генерального штабу Збройних сил Румунії виникло за заявою генерала Патріка Сандерса, головнокомандувача армією Великої Британії, який минулого тижня закликав британську владу готуватися до масової мобілізації через потенційне розширення конфлікту в Україні, і його можливого впливу на інші країни.

Нагадаємо, 2 лютого генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що РФ наступатиме на Київ і спробує відрізати Україну від Чорного моря. З його слів, Україні необхідно готуватися до подібних сценаріїв і створити три лінії оборони, щоб ускладнити просування ворога.