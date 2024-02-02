Німецький телеканал зняв репортаж про "відновлення" Маріуполя: мерія та МЗС відреагували (відео)

У редакції ZDF запевняють, що "не залишили сумнівів у тому, хто є агресором та жертвою у війні". Однак в українському Міністерстві закордонних справ заявили, що відповідний сюжет порушує чинне законодавство, а "викривлення реальності" не може вважатися журналістською роботою.

Німецький телеканал ZDF розкритикували після репортажу зі зруйнованого росіянами Маріуполя Донецької області. Про це повідомляє Bild.

Як зазначили у виданні, 29 січня на ZDF показали сюжет про тимчасово окуповане ворогом місто, який зняв кореспондент Армин Керпер, котрий очолює московське бюро телеканалу.

Канал представив відповідний сюжет як "рідкісний погляд на російську окупацію", де Керпер розповів про "велику кількість руйнувань", які він побачив.

Журналіст заявив, що росіяни "дуже швидко" відновлюють Маріуполь

Проте, за інформацією журналістів Bild, кореспондент підкреслив й велику кількість "відновлювальних робіт" у місті.

"Відновлюються вулиці, школи, житлові будинки та цілі квартали. І це відбувається дуже швидко. Маріуполь — це не місто-примара", — заявив Керпер, чиї слова згодом активно цитували й російські медіа.

За словами журналіста, група телеканалу дісталася Маріуполя "незалежно". Вони начебто пройшли шлях із Москви до Ростова-на-Дону, а потім потрапили до Маріуполя. При цьому, за словами репортера, за ними "ніхто не стежив", а "журналісти могли спокійно спілкуватися із жителями".

Репортаж про окуповане місто зазнав критики

У виданні зазначили, що відповідний репортаж німецького телеканалу зазнав різкої критики.

"ZDF серйозно говорить, що до російської окупації в театрі було заборонено розмовляти російською мовою, і тому багато людей радіють, що Росія окупувала місто", — написав експерт зі Східної Європи Сергій Сумленний з Європейського центру ініціативи з підвищення стійкості.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв під постом медіаекспертки Діани Дуцик у Facebook заявив, що сюжет німецького телеканалу викликав негативну реакцію серед багатьох німецьких експертів та журналістів, зокрема й в колег Керпера.

З’явився коментар редакції німецького телеканалу

Як додають у Bild, редакція німецького телеканалу 30 січня оприлюднила свій коментар на сторінці із публікацією репортажу.

Представники ZDF заявили, що "серйозно ставиться до критики репортажу із Маріуполя", а Керпер відправився до Маріуполя начебто, аби "отримати незалежну картину ситуації на територіях, окупованих з порушенням міжнародного права".

"Він розповідає про місто, яке було повністю зруйновано внаслідок російської агресивної війни, та його насильницьку русифікацію. Армін Керпер пропонує зрозуміти, що противникам російської окупації доводиться побоюватися репресій, якщо вони розмовляють із західним журналістом", — йдеться у повідомленні телеканалу.

Крім того у редакції телеканалу запевняють, що Керпер "обрав неоднозначну фразу "місто функціонує", запевнивши, що "виокремлення лише цієї цитати дає лише скорочене уявлення про враження" репортера.

"Армін Керпер описує, як Росія намагається створити видимість нормального життя і відновлення, використовуючи значні фінансові ресурси", — йдеться в матеріалі.

Також у коментарі наголосили, що у своїх репортажах з України ZDF "жодного разу не залишив сумнівів у тому, що Маріуполь — це незаконно окупована Росією територія і хто є агресором та жертвою у цій війні".

Сюжет прокоментував мер Маріуполя

У Telegram-каналі Маріупольської міської ради зазначили, що німецький кореспондент у сюжеті відзначив, що у місті є електрика, опалення, гаряча вода та інтернет, відкриті магазини й ресторани, однак, як запевняють у міськраді, Керпер не вказав, що у більшості будинків — "жодних комунальних послуг немає".

"Наразі російські окупанти намагаються використати будь-яких західних журналістів, щоб показати "відродження" Маріуполя. Вони виривають слова із контексту та використовують у своїй пропаганді. Тому європейським журналістам треба розуміти це", — каже мер Вадим Бойченко.

Також міський голова зауважив, що росіяни не допускають "так просто" представників західних ЗМІ до Маріуполя, а жителі які з ними спілкуються "бояться говорити правду, адже їх можуть чекати наслідки".

У МЗС України звинуватили ZDF у порушенні законодавства

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав ZDF пояснити поїздку свого репортера до окупованого Маріуполя без погодження з українською стороною та наголосив, що "викривлення реальності" не може вважатися журналістською роботою.

МЗС України вимагає пояснень від німецького ZDF через репортаж з окупованого Маріуполя

Також він додав, що очільник московського бюро німецького телеканалу не отримував від Києва жодної згоди на поїздку до Маріуполя і це є порушенням українського законодавства.

"Закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу діяльність цього телеканалу в Україні", — каже Ніколенко.

"В нас вже є позитивний досвід боротьби з російською пропагандою, потрібно об'єднувати зусилля міжнародної спільноти та робити все задля того, щоб правда про трагедію Маріуполя була відома всьому світу", — додає Бойченко.

Нагадаємо, 9 січня в Італії скасували російську виставку про "розквіт" Маріуполя після окупації. У місті Модена звернули увагу на організаторів виставки Mariupol rinasce. Згідно з даними місцевої мерії, ті відкрито підтримують вторгнення РФ в Україну.