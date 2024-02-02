"Я не залишу їх у спокої": ЗМІ знайшли військового, який "роздавав повістки" у Польщі (відео)

За словами Павла Якімчука, який проходить у Польщі реабілітацію після поранення, у своїх відео він хотів висміяти чоловіків, які ухиляються від мобілізації.

Відео, на якому людина у військовій формі нібито роздає повістки українцям у Варшаві, було знято військовослужбовцем ЗСУ Павлом Якімчуком з метою посміятися з "ухилянтів". Про це йдеться у сюжеті ТСН від 2 лютого.

У розмові з журналістами військовий наголосив, що приїхав до Польщі на реабілітацію після тяжкого поранення, яке він отримав під Херсоном. За час перебування у Польщі записав жартівливе відео про те, що українські ТЦК уже нібито ловлять "ухилянтів" у Варшаві.

Військовий опублікував жартівливе відео про нібито роздачу повісток у Варшаві

Як зазначають журналісти, жартівливе відео, на якому Павло вдає співробітника ТЦК, набрало в мережі мільйони переглядів. Сам військовий заявив, що зняв згаданий ролик, щоб висміяти чоловіків, які незаконно залишили територію України.

"Позиція, з якої я робив це відео — це посміятися, радше за все, з тих, хто втік з України, заплативши при цьому величезні кошти. Щоб вони не думали, що, виїхавши до Європи, вони можуть ходити і почуватися безпечно", — пояснив він.

На запитання, чи будуть ще подібні відео, Павло відповів, що "знов щось придумає".

"Я не залишу їх у спокої, я буду всіляко їх підстьобувати", — заявив військовий.

Павло Якімчук розповів, навіщо зняв відео про нібито роздачу повісток у Польщі

Нагадаємо, 28 грудня ЗМІ повідомили, що після оприлюднення нового законопроєкту про мобілізацію біля українського паспортного сервісу ДП "Документ" у Кракові утворилася велика черга, яка в основному складається з чоловіків.

Раніше, 4 вересня, журналісти повідомили з посиланням на Прикордонну службу Польщі, що Варшава, згідно з угодою з Києвом, видворила з країни кількох громадян України, які переправляють нелегалів до Європи.