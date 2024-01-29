Якщо послухають Зеленського і повернуться: що чекає на чоловіків, які незаконно виїхали з України

Українська влада вважає, що чоловіки, які незаконно виїхали, мають повернутися і допомагати економіці та фронту. Але нелегальний перетин кордону карається законом, і як правило, рішення покинути країну "вплав" — це квиток в один кінець. Фокус дізнався у юристів, що загрожує таким українцям, якщо вони все ж повернуться додому.

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Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, повернулися в країну і платили податки.

"Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного віку, які виїхали незаконно, були в Україні. І питання не в тому, що вони мають бути на фронті. У нас велика армія. Питання справедливості. Ці люди мають платити податки. Є люди, які виїхали, вони не повернулися на свою роботу. Вони громадяни України, повинні платити податки в Україну, які ми потім віддаємо військовим", — відповів на запитання журналістки німецького телеканалу ARD Зеленський.

Як покарають тих, хто незаконно виїхав із країни

У листопаді 2023 року в Євростаті опублікували інформацію про те, що в 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.

За інформацією BBC, з лютого 2022 року до 31 серпня 2023 року 19 740 осіб незаконно перетнули кордон України із сусідніми країнами. Більшість порушників — 14 313 — перетнули кордон пішки або вплав через річки. Решта 6800 осіб пред'явили підроблені документи, в яких були вказані липові висновки ВЛК.

Українська влада не перший місяць намагається знайти спосіб повернути військовозобов'язаних українців додому. Однак на сьогодні законного механізму для цього не існує. Українці, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення РФ, можуть повернутися тільки добровільно. Але чи чекає на них покарання на батьківщині?

У бесіді з Фокусом адвокат юридичної компанії "Riyako & Partners" Микола Максимов зазначає, що, згідно зі статтею 332 КК України [Незаконне переправлення осіб через державний кордон України — Ред.], передбачена кримінальна відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі. Однак для цього потрібно довести, що людина перейшла кордон через ліс або річкою.

"Велика кількість людей могли виїхати за кордон через окуповані території РФ. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення людина перебувала в Маріуполі і звідти виїхала в РФ. Те саме можна було зробити із Сум — виїхати в Росію, а потім через Прибалтику в ЄС. З Харківської області через прикордонний пункт "Циркуни" багато хто виїжджав до РФ. Жодна людина, яка буде повертатися, не буде говорити, що незаконно перейшла кордон. Тому, щоб притягнути до відповідальності, потрібно буде довести факт незаконного перетину кордону", — говорить Фокусу Максимов.

Однак на практиці, за словами адвоката, таких порушників найчастіше передають співробітникам ТЦК. Після чого вони в прискореному режимі проходять ВЛК і вирушають у "учебку".

"Це найпоширеніший вид покарання. Відправлять необов'язково на "нуль". Але ВЛК проходять швидко — хвилин за 10", — зазначає експерт.

Для тих, хто виїхав легально — покарання немає

Ті, хто виїхав під час повномасштабного вторгнення легально — студенти, ті, хто супроводжує родичів з інвалідністю, волонтери, — на практиці, скоріш за все, покарання передбачено не буде.

"Прикордонники зазвичай просто фіксують факт перетину кордону. Вони не перевіряють, на який період у людини був дозвіл на виїзд. Тому в більшості випадків військовозобов'язаним, які легально виїхали з України і хочуть повернутися, нічого не буде. У них просто перевірять документи і пропустять на територію країни. Тому що серед таких людей є ті, хто виїхали до війни. Вони теж порушують законодавство, оскільки вони не оновлюють дані в ТЦК. Але я думаю, що у всіх цих випадках, якщо люди повертатимуться додому, масових перевірок не буде", — додає експерт.

Нагадаємо, військовозобов'язаним українцям, які ухиляються від мобілізації та проходження служби, може загрожувати як штраф, так і обмеження волі або ув'язнення .

Так за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 850 до 1 700 гривень.

У деяких випадках за ухилення від призову передбачена кримінальна відповідальність:

обмеження волі на строк до трьох років (ст. 335 ККУ);

від трьох до п'яти років ув'язнення (ст. 336 ККУ);

штраф від 5,1 тис. грн до 8,5 тис. грн, або рік виправних робіт (ст. 337 ККУ).

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