НАТО "не відвертітися" від великої війни: у Кремлі попередили про розміщення військ в Україні
За словами політика Дмитра Медведєва, надані аеродроми країн НАТО Києву стануть законною ціллю атак російських військ.
РФ не збирається нападати на країни НАТО, але у разі зазіхання на цілісність РФ, буде адекватна відповідь. Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у соцмережі VK.
Російський політик висловився про навчання, які планувало провести НАТО.
"Деякі етапи очікувано відбудуться в найбільш завзятих русофобських і найбільш огидних нам державах на кшталт Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Тобто в безпосередній близькості від кордонів Росії", — зазначив він.
Він назвав їх "конвульсіями в'ялих західних м'язів" та попередженням для РФ.
"Мовляв, чи не варто нам як слід пригрозити Росії й показати російському їжаку жирний трансгендерний європейський зад", — висловився він і додав, що представники Альянсу нібито "реально чогось побоюються" і не вірять у "якісь військові успіхи неонацистського режиму у Києві, що прогнив".
У разі зазіхання на територію РФ, попередив колишній президент РФ, буде "велика війна, від якої НАТО вже не відвернеться".
Можливі місця дислокація військ НАТО в Україні ("у неонацистів" у термінології російського політика) або надані аеродроми країн НАТО Києву стануть законною метою для російських військ.
Нагадаємо, що 30 січня Дмитро Медведєв написав у соцмережі X про те, що він "закрив" питання про належність Курильських островів.
Раніше повідомлялося, що, за словами експрезидента РФ, війна зі США через Аляску неминуча.