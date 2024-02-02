НАТО "не відвертітися" від великої війни: у Кремлі попередили про розміщення військ в Україні

За словами політика Дмитра Медведєва, надані аеродроми країн НАТО Києву стануть законною ціллю атак російських військ.

РФ не збирається нападати на країни НАТО, але у разі зазіхання на цілісність РФ, буде адекватна відповідь. Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у соцмережі VK.

Російський політик висловився про навчання, які планувало провести НАТО.

"Деякі етапи очікувано відбудуться в найбільш завзятих русофобських і найбільш огидних нам державах на кшталт Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Тобто в безпосередній близькості від кордонів Росії", — зазначив він.

Він назвав їх "конвульсіями в'ялих західних м'язів" та попередженням для РФ.

Публікація Дмитра Медведєва

"Мовляв, чи не варто нам як слід пригрозити Росії й показати російському їжаку жирний трансгендерний європейський зад", — висловився він і додав, що представники Альянсу нібито "реально чогось побоюються" і не вірять у "якісь військові успіхи неонацистського режиму у Києві, що прогнив".

У разі зазіхання на територію РФ, попередив колишній президент РФ, буде "велика війна, від якої НАТО вже не відвернеться".

Можливі місця дислокація військ НАТО в Україні ("у неонацистів" у термінології російського політика) або надані аеродроми країн НАТО Києву стануть законною метою для російських військ.

Нагадаємо, що 30 січня Дмитро Медведєв написав у соцмережі X про те, що він "закрив" питання про належність Курильських островів.

Раніше повідомлялося, що, за словами експрезидента РФ, війна зі США через Аляску неминуча.