"Вагнерівці" повертаються: вони формують Африканський корпус та нестабільність на континенті, — ЗМІ

На думку аналітиків, формуючи Африканський корпус, Кремль готується до наслідків близькосхідного конфлікту і прагне бути ближчим до залишків бойовиків ХАМАС, а також планує гарантувати безпеку африканських режимів в обмін на оплату, часто у формі прибуткових прав на видобуток корисних копалин.

Через 8 місяців після заколоту та пів року після загибелі лідера бойовиків Пригожина ПВК "Вагнер" знову повертається на африканський континент і формує там військовий корпус, який боротиметься у пісках та саванах. Про це пише колумніст британського видання Independent Кім Сенгупта.

Як зазначає журналіст, "вагнерівці" консолідують свою присутність у Лівії та Судані, вкрай нестабільних регіонах, а також у тих африканських країнах, звідки пішли західні сили. Водночас, за інформацією Сенгупта, дедалі більше колишніх бійців "з благословення Кремля" розглядають можливість вступити до так званого Африканського корпусу, відверто зізнаються, що "сумують за Вагнером", і вважають, що така назва військового формування — "це теж особливе ім'я на війні. Історичне ім'я".

"З'явився новий прапор, під яким можна боротися — Африканський корпус, назва, що перегукується з німецьким Африканським корпусом фельдмаршала Ервіна Роммеля, який брав участь у важливій кампанії проти британських та союзних військ у Лівії під час Другої світової війни", — пояснює колумніст.

Розмовляючи з найманцями, він з'ясував, що багатьом бойовикам важко повернутися до громадянського життя — вони звикли до випивки, наркотиків, потрапляють до в'язниці, їхні шлюби розпалися.

"Повернення до строю — спосіб уникнути цього", — наводить їхні слова Сенгупта.

Один із представників західних спецслужб поділився з журналістом думкою про те, що "Вагнер", хоч би як він називався зараз і в майбутньому, є дуже корисною довіреною структурою для Москви і проросійських лідерів в Африці.

"Відмінність полягає в тому, що тепер вони будуть набагато більшою мірою перебувати під прямим контролем Кремля, а не таких людей, як Пригожин і його соратники. Не можна заперечувати, що зараз існує деякий вакуум у плані безпеки після того, що сталося з французами в Західній Африці, і Росія намагається заповнити його за допомогою ПВК", — наголосив він.

Що забула в Африці Росія

РФ, як завжди, пише журналіст, прагне скористатися можливостями, які надає криза. Вона має вигоду з нинішньої нестабільності, як кажуть західні посадовці, котрі спостерігають за діями Москви в Північній Африці та Сахелі.

Відновлюється увага до проєктованого російського військово-морського об'єкту в Порт-Судані на Червоному морі, де хусити ведуть бої з військовими кораблями США та Великобританії. Як повідомляє Сенгупта, "вагнерівці" вже давно встановили зв'язки із Суданом, постачаючи, як вважають експерти, зброю обом сторонам нинішньої громадянської війни та збагачуючись завдяки участі у незаконній торгівлі золотом.

За словами аналітиків, Кремль також готується до наслідків близькосхідного конфлікту. Один із запропонованих сценаріїв припинення вогню в Газі полягає в тому, що залишки керівництва ХАМАС перемістяться до Алжиру — це повторення Ясіра Арафата та Організації звільнення Палестини, які відступають до Тунісу після того, як вони були змушені залишити Ліван внаслідок ізраїльського вторгнення 1982 року.

"Уряд Ізраїлю досі відкидав варіант Алжиру, пообіцявши знищити ХАМАС у секторі Гази. Але якщо план, розроблений Францією та Саудівською Аравією, буде реалізовано, російські найманці в Лівії опиняться в безпосередній близькості від залишків ХАМАС", — наголошує колумніст.

Журналіст стверджує, що колишніх командирів "Вагнера" було помічено в Лівії. Вони нещодавно прибули на авіабазу Аль-Хадим на сході, а також до Сирту та Ель-Джуфри в центральному регіоні — районах, контрольованих фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, командиром повстанців.

"Саме цей воєначальник був підтриманий Москвою у міжусобному конфлікті в країні, що розгорівся після повалення Муаммара Каддафі", — нагадує Сенгупта.

Він також повідомляє, що Москва використовує гнів країн глобального Півдня через ймовірну нездатність Заходу, особливо США та Великобританії, засудити Ізраїль за те, що сталося в секторі Гази, внаслідок чого наразі загинуло понад 26 тисяч людей, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я.

Африканський корпус Кремля — що відомо

Ключову роль у новому наступі РФ на Африку відіграють дві людини Москви – заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров та генерал-майор Андрій Авер'янов із ГРУ. За інформацією Сенгупта, вони обидва вирушили до Лівії, щоб зустрітися з Хафтаром до Бенгазі, а також відвідали Центральноафриканську Республіку, Буркіна-Фассо, Малі та Нігер, тобто всі країни, до яких "Вагнер" переїхав або прагне переїхати після встановлення там військових режимів.

Оголошення про формування Африканського корпусу як наступника "Вагнера" спочатку надійшло від російських військових блогерів. Це, за словами Сенгупта, підтвердив Ігор Коротченко, колишній полковник армії та головний редактор журналу "Національна оборона", близький до Міноборони у Москві.

"Корпус прагне взяти на себе роль "Вагнера", який мав великий інтерес до Африки, гарантуючи безпеку режимів та сильних правителів в обмін на оплату, часто у формі прибуткових прав на видобуток корисних копалин", — пояснює журналіст.

Африканський корпус у телеграм-повідомленнях надав вікно можливостей потенційним новобранцям, які з'явилися в Африці через те, що країни відвернулися від Заходу. Серед наведених прикладів було виведення французьких військ з Малі та Нігеру.

"Тепер, коли Росія стала сильною і кинула виклик усьому світу, їй як ніколи потрібні професійні воїни", — йдеться в одному із повідомлень.

У ПВК хотіли наголосити, що до її керівництва входять досвідчені командири, які служили в "елітних" та "спеціалізованих" підрозділах як російських збройних сил, так і приватних військових компаній.

Колишні члени "Вагнера" могли подати заявку на роботу, будучи впевненими, що їх цінуватимуть і їм буде дозволено носити відзнаки ПВК на своїй уніформі поряд з відзнаками Африканського корпусу. Вербувальна кампанія обіцяла високі зарплати, що виплачуються за потреби в іноземній валюті, компетентне та професійне командування та управління, а також медичну допомогу та соціальні пільги, включно зі щедрими компенсаціями сім'ям бойовиків, які отримали поранення або загинули під час виконання службових обов'язків.

На думку Сенгупта, що станеться з Африканським корпусом "у безжальному світі Кремля та російських найманців", ще невідомо. Його теза — німецький Африканський корпус — здався разом з рештою сил Осі в Північній Африці в 1943 році, а більшість його членів були відправлені в табори до США як військовополонені.

Роммель, якого обожнювали солдати і яким захоплювався ворог, взяв участь у змові проти Адольфа Гітлера, як Пригожин — проти Путіна. Нацисти запропонували Роммелю вчинити самогубство в обмін на збереження його родини та співробітників. Фельдмаршал одягнув польову форму Африканського корпусу та прийняв капсулу з ціанідом.

Нагадаємо, 10 січня в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" повідомили, що ПВК "Вагнер" продовжує залишатися в Білорусі. Ще минулого місяця бойовики продовжували тренувати білоруських військовослужбовців.

Фокус писав, що Росія планує розгорнути Африканський корпус у п'яти дружніх країнах: Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР та Нігері.