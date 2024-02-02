Українці скуповують збиті "Орлани" і наражають себе на небезпеку (фото)

Ворог почав використовувати БПЛА не лише для розвідки, але й для відстежування місць, де їх збили , або "приземлили". Через це запчастини від дронів несуть небезпеку для військових, які їх забрали.

Українці купують збиті російські БпЛА, не усвідомлюючи, що наражають своє життя на небезпеку, адже там є GPS-трекери, які можна відстежити. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив фахівець із зв'язку та радіо-технологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

За його словами, встановлений на дроні трекер дає змогу відстежити його місцеперебування.

"Вже рік ми знаходимо на "Орланах" GPS-трекери, які передають координати через мережу мобільного зв'язку. Зараз будь-який піхотинець знає, скільки коштує "Орлан", і багато хто не здає їх, як належить, а тягне до себе на зберігання поки на щось не обміняють. Якщо не зняти цей трекер, Вас відстежать та знищать", — попередив експерт.

Збиті "Орлани" радять не тримати в місцях скупчення військ

Він додав, що, на жаль, не може переконати військових здавати трофеї, але радить їм не тягнути їх в місця розташування військ.

Сергій "Флеш" також зауважив, що за відключення бортового живлення "Орлана" трекер переходить на внутрішній автономний акумулятор, а охочих придбати збиті БпЛА дуже багато.

Вже рік на "Орланах" знаходять GPS-трекери

"Я бачив, як люди поміняли "Орлан" на 8 "мавіків" для свого підрозділу. І ще черга стояла. Тобто 25 тис доларів за трофей — легко. Ними не торгують, обмінюють на те, чим далі воюють. Це — порушення наказів, але засуджувати військових я не можу. Вони виживають, як можуть", — написав експерт.

Нагадаємо, що на російському дроні "Орлан-10" знайшли трекери для виявлення місцезнаходження. Такі самі пристрої були зафіксовані і на інших безпілотниках. Це свідчить про те, що ворог почав використовувати дрони не тільки для розвідки, але й для відстежування точок збиття чи "приземлення" власних виробів.