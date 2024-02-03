У Волгограді через збитий БПЛА спалахнув один із найбільших НПЗ в РФ (відео)

Як інформують у місцевому Міністерстві надзвичайних ситуацій, нафтопродукти горіли на площі 300 квадратних метрів. Пожежу локалізовано, жертв немає, запевнив губернатор області Андрій Бочаров.

У Міністерстві оборони Росії заявили про атаку безпілотників у трьох областях. У Волгограді внаслідок удару БПЛА спалахнула нафтобаза. Про це повідомив губернатор області Андрій Бочаров.

Як запевняють у Міноборони РФ, протиповітряна оборона Російської Федерації збила у ніч на суботу чотири безпілотники, один — у Бєлгородській області, ще два — у Волгоградській та один — у Ростовській.

У Волгограді спалахнув один із найбільших НПЗ

Як інформують у Волгоградському Міністерстві надзвичайних ситуацій, нафтопродукти горіли на площі 300 квадратних метрів.

Крім того, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що причиною займання став збитий безпілотник.

"Пожежа оперативно локалізована, відкрите горіння ліквідоване. Жертв немає", — зазначив Бочаров.

У виданні зазначають, що Волгоградський нафтопереробний завод — один із найбільших у Росії, він виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, паливо для кораблів.

Крім того, у російському Telegram-каналі ASTRA поширили відео з ймовірної атаки БПЛА по нафтобазі.

"З'явилося відео атаки безпілотника по нафтопереробному заводу "Лукойла" у Волгограді", — зазначили у дописі.

Адміністратори каналу додають, що жителі прилеглих населених пунктів чули два вибухи з інтервалом в пів години.

ППО РФ нібито збила дрон на підльоті до Воронежа

Раніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що сили ППО РФ збили нібито український безпілотник, який летів у бік Воронежа. За його словами, внаслідок інциденту руйнувань чи постраждалих немає.

Атака дронів у Бєлгородській області

Голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков також повідомив про збитий безпілотник у своєму регіоні. За його даними, постраждалих немає, внаслідок падіння уламків в одному будинку вибило вікна, пошкоджені покрівля, фасад і паркан, а також припаркований КАМАЗ.

Що про пожежу на НПЗ у Волгограді кажуть в Україні

На момент написання матеріалу українська сторона офіційно не повідомила про удари по обʼєктах в Російській Федерації, зокрема не коментували й пожежу на НПЗ у Волгограді.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 3 лютого російські окупанти атакували територію України 14-ма ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Сили оборони знищили 9 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.