Атаки триватимуть: пожежу на НПЗ у Волгограді могла "організувати" СБУ, — ЗМІ

За словами співрозмовників журналістів, українські спецслужби системно знищують інфраструктуру противника, яку він використовує для продовження війни в Україні. Кремль продовжує втрачати гроші.

Пожежу на нафтопереробному заводі в російському Волгограді могли "організувати" безпілотники Служби безпеки України. Про це повідомляють особисті джерела "РБК-Україна" 3 лютого.

За словами співрозмовників журналістів, одразу два безпілотники змогли вразити установку первинної переробки нафти. Якщо її не буде, то завод втрачає значну частину своєї виробничої спроможності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б'ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок палива для ворожої техніки, а й скорочуємо наповнення російського бюджету", — заявило джерело в коментарі журналістам.

Окремо було додано, що подібних операцій з часом буде тільки більше і вони триватимуть.

Пожежа на НПЗ у Волгограді: що відомо

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що в ніч на 3 лютого безпілотники атакували відразу три регіони. У Волгограді після удару дрона почалася пожежа на нафтопереробному заводі. Водночас у російському оборонному відомстві стверджують, що ППО вдалося перехопити два БПЛА.

У Волгоградському Міністерстві надзвичайних ситуацій пізніше заявили, що площа загоряння на заводі становила 300 квадратних метрів, горіли нафтопродукти.

"Пожежу оперативно локалізовано, відкрите горіння ліквідовано. Жертв немає", — заявляв губернатор Андрій Бочаров.

Примітно, що завод — один із найбільших на території Росії.

Нагадаємо, 2 лютого повідомлялося, що удари по НПЗ РФ призвели до скорочення експорту бензину і дизельного палива. За інформацією журналістів, у січні поточного року експорт бензину і дизельного палива скоротився на 37% і 23% відповідно порівняно з аналогічним періодом 2023 року.