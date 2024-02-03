Пошкоджено заповнене зерносховище: ЗС РФ атакували Полтавську область, — ОВА

За словами очільника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, частина врожаю, який зберігався, була назавжди втрачена. За попередніми даними ніхто не постраждав.

Увечері 2 лютого російські окупанти атакували Полтавську область, унаслідок чого пролунали вибухи. Про це заявив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, було зафіксовано влучання в Миргородському районі, проте ніхто не постраждав. Наступного дня виявилося, що противник пошкодив заповнене зерносховище.

"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Учора внаслідок чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину врожаю, який зберігався, втрачено", — заявив Філіп Пронін.

Фахівці з обласної військової адміністрації допоможуть власникам зерносховища правильно оформити документи для того, щоб збитки були відшкодовані.

Чим саме обстріляли російські окупанти Полтавську область — на момент публікації матеріалу не повідомлялося.

Атаки ЗС РФ по Україні: що відомо

У ніч на 3 лютого ЗС РФ запустили по території України 14 ударних дронів типу Shahed. Як заявили в Повітряних силах, українським захисникам вдалося знищити лише 9 із них. Сталося це в межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

Окремо в командуванні додали, що значна частина дронів-камікадзе була спрямована по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 3 лютого повідомлялося, що у Кривий Ріг повернули віялові відключення електрики, про що заявив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, ЗС РФ пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого тисячі громадян залишилися без електрики.