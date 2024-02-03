Після атаки дрона на завод "Лукойл" НПЗ у Волгограді зупинять на невизначений термін

Нафтопереробний завод спалахнув після атаки українського безпілотника. Пожежу загасили, але заяв від компанії "Лукойл" досі не надходило.

Виробництво на російському заводі "Лукойл-Волгограднефтепереработка" частину виробничого циклу буде зупинено для усунення пошкоджень. На заводі пожежа виникла після того, як його атакував український безпілотник. Від самої компанії "Лукойл" заяв так і не надійшло, але інсайдер повідомив, що виробництво зупинено. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Про зупинку на НПЗ розповіли неназвані джерела на підприємстві. Також вони не повідомили, на який термін зупиниться виробництво.

Раніше ЗМІ Волгограда припустили, що саме на заводі було пошкоджено. Повідомляється, що це технологічна установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-5 паливного виробництва ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

НПЗ, розташований у Красноармійському районі Волгограда, почала працювати в 1962 році. Це друга за потужністю установка первинної переробки нафти ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка". У 2013 році на ЕЛОУ-АВТ-5 було проведено капітальний ремонт, під час якого установка зупинялася на місяць. У 2022 році пресслужба підприємства повідомила про масштабну реконструкцію, яка коштувала 12 мільярдів рублів (близько п'яти мільярдів гривень). Тоді робота установки зупинялася на місяць.

Журналісти Волгограда звернулися по коментарі до експерта, який пояснив, що пошкодження установки критичне для НПЗ.

"Установка ЕЛОУ — це електрознесолювальна установка. Нафта промивається водою, очищаються солі, які потім при нагріванні можуть збільшити корозію обладнання. АВТ — це атмосферно-вакуумна трубчатка. Це перша установка, яка стоїть на початку технологічного ланцюжка, і можуть перерватися процеси переробки бензину, дизпалива тощо", — пояснив доктор хімічних наук Михайло Сілін.

Що відомо про атаку дронів на завод у Волгограді

Перші повідомлення про атаку БПЛА почали з'являтися близько п'ятої ранку 3 лютого. Джерела повідомили, що на заводі прогримів вибух, після чого почалася пожежа.

При цьому офіційні особи заявляли, що пожежа виникла "через розлив нафти". Через дві години місцеве МНС повідомило, що відкритий вогонь ліквідовано.

Тільки через майже три години з'явилося повідомлення про атаку безпілотників. І ситуацію прокоментував губернатор Андрій Бочаров, заявивши, що атаку БПЛА "було відбито".

"Унаслідок наслідків падіння збитого БПЛА виникло загоряння на Волгоградському НПЗ. Пожежно-рятувальні сили оперативно приступили до роботи — пожежу оперативно локалізовано, відкрите горіння ліквідовано. Жертв немає", — повідомив він.

Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення, що атака на НПЗ у Волгограді була організована СБУ.