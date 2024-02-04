Кремль проігнорує скарги: ISW проаналізував розгром бронегрупи ЗС РФ біля Донецька
За словами аналітиків, російське керівництво непокоїться щодо здатності ЗС РФ адаптуватися та відновити маневровість на полі бою. За словами російського джерела, "стільки радіостанцій немає, скільки техніки горить".
У російському інформаційному просторі продовжують обговорювати нещодавній невдалий наступ ЗС РФ біля Новомихайлівки Донецької області. "Повністю дистанційний розгром безпорадної бронегрупи" викликав розбіжності та вказує на ширші проблеми, пов'язані з можливістю російських військових пристосуватися до умов війни в Україні. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 3 лютого.
Один із російських військових блогерів 3 лютого заявив, що "щирі патріоти" були розчаровані кадрами невдалого наступу 30 січня. "Військкор" розкритикував "зрадників", серед яких опинилися й експерти, які часто відвідують телешоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.
"Продажні тв*рі з гнізда Соловйова", як їх охрестив пропагандист, заявили, що у російських військ нібито достатньо запасів систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і зв'язку, щоб відбивати удари українських FPV-дронів.
"Військкор", пославшись на особисті бесіди з російськими військовими, дислокованими під Авдіївкою, зазначив, що подібні заяви не відповідають дійсності, тому що "стільки радіостанцій немає, скільки у нас техніки горить".
Кілька інших "військкорів" поскаржилися на те, що російське військово-політичне керівництво, найімовірніше, не зверне уваги на ці скарги. Проблему, пов'язану з перевагою українських дронів на передовій назвали однією з найактуальніших для РФ.
За словами аналітиків, заява президента РФ Володимира Путіна про те, що безпілотники — "ахіллесова п'ята" російських військ, припускає, що російське керівництво непокоїться щодо здатності ЗС РФ адаптуватися й відновити маневровість на полі бою.
Нагадаємо, що ЗСУ просунулися біля Бахмута. В ISW назвали відвойовані території.
Також повідомлялося, що в Кремлі застерігають від розміщення натовських військ в Україні. За словами колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, НАТО вже "не відкрутиться" від великої війни.