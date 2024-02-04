ЗСУ просунулися біля Бахмута: ISW назвав території, які відбили українські бійці (карта)

Російська армія перекидає резерви для того, аби спробувати прорвати українські рубежі оборони на заході від Бахмута в напрямку Часового Яру. Позиційні бої тривали біля Богданівки, Кліщіївки та на Іванівському напрямку, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили України просунулися в районі Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 3 лютого.

"Українські сили нещодавно трохи просунулися на південний захід від Бахмута", — ідеться в повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 3 лютого, елементи 85-ї окремої моторизованої бригади (2-й армійський корпус "ЛНР") завдавали удари по українських бійцях, які діяли в лісистій місцевості на схід від Кліщіївки, яка, за попередніми оцінками аналітиків, була під російським контролем. У результаті це свідчить про те, що ЗСУ нещодавно відбили позиції в цьому районі.

За інформацією російського джерела, окупанти просунулися на невизначеній дорозі в напрямку Іванівського, що на заході від Бахмута, і захопили нові висоти на півночі та північному заході від Кліщіївки, натомість українські бійці відбили декілька позицій на північ від Богданівки, що на північному заході від Бахмута. Проте ISW не знайшов візуальних доказів, які підтвердили б ці твердження.

Також біля Богданівки, Кліщіївки та на Іванівському напрямку тривали позиційні бої. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, російське командування перекидає резерви на Бахмутський напрямок для прориву українських рубежів оборони на заході від Бахмута в напрямку Часового Яру. Також російське джерело стверджувало, що підрозділи розвідувально-штурмової бригади "Сибір" діяли поблизу Соледара.

Бахмутський напрямок

Ситуація біля Бахмута: дані Генштабу ЗСУ

Станом на ранок 4 лютого, за даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські військові відбили три атаки російських окупантів біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

Нагадаємо, 2 лютого командир батальйонно-тактичної групи 4 БрОП НГУ Сергій Сідорін заявив, що заяви ЗС РФ про взяття Богданівки Донецької області не відповідають дійсності. Він зазначив, що українські бійці продовжують утримувати половину населеного пункту.

31 січня в Сухопутних військах ЗСУ розповіли про те, що бійці 5-ї штурмової бригади застосували ПТРК "Стугна" по російській техніці в районі Бахмута Донецької області.