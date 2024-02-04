Мер Мелітополя Іван Федоров очолив Запорізьку ОВА, — указ Зеленського (фото)

За словами Івана Федорова, який із грудня 2020 року був міським головою Мелітополя, його мета на новій посаді залишається незмінною — об'єднати зусилля і наблизити перемогу України. Насамперед він планує працювати над обороноздатністю Запорізької області.

Президент України Володимир Зеленський призначив мера Мелітополя Івана Федорова новим головою Запорізької ОДА. Указ опубліковано на президентському сайті.

"Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької облдержадміністрації", — повідомляється в документі.

"Сьогодні президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив мене головою Запорізької обласної військової адміністрації", — написав у телеграм-каналі Іван Федоров і подякував за виявлену довіру.

Іван Федоров

За його словами, мета на новій посаді залишається незмінною — об'єднати зусилля і наблизити перемогу України. Він пообіцяв зосередиться на наступних завданнях:

посилення обороноздатності Запорізької області та підтримка військових;

допомога жителям і переселенцям на підконтрольній Україні території та підтримка людей, які залишаються під окупацією;

робота громад після деокупації.

"Протягом двох років повномасштабної війни разом із командою Мелітополя робив це на посаді міського голови. Тепер беру відповідальність за консолідацію спільних дій громад Запорізької області на обласному рівні", — зазначив Федоров.

Що відомо про Івана Федорова

35-річний Іван Федоров обіймав посаду мера Мелітополя з 2020 року, раніше працював на посадах заступника голови мера з питань, пов'язаних із роботою виконавчих органів, першим заступником голови Запорізької ОДА. У його резюме є й кілька місяців роботи в Київській міськадміністрації.

11 березня 2022 року російські війська викрали Федорова біля будівлі мелітопольського кризового центру. Згодом він розповідав, що протягом шести днів його тримали в слідчому ізоляторі й допитували — намагалися з'ясувати обставини в місті, вимагали припинити протести в місті тих, хто не хотів жити у РФ, передати свої повноваження іншій людині. 16 березня 2022 року Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдатів.

Нагадаємо, що 31 січня повідомлялося про те, що РФ перекинула на окуповані території близько 35 тисяч бійців Росгвардії та готується до виборів.

Також повідомлялося, що 8 січня Іван Федоров розповідав про гуманітарну катастрофу та послідовні вбивства українців у Запорізькій області.