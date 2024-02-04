РФ стягнула 500 танків і 600 БМП для наступу на Куп'янськ, — Forbes

За даними журналістів, Кремль планує до кінця березня 2024 року повністю захопити Донбас і частину Харківської області до річки Оскіл. Такий "дедлайн" обрано спеціально, адже навесні в Росії відбудуться президентські вибори.

Для наступу на Куп'янськ Харківської області Росія стягла 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч війська. Про це повідомляє Forbes.

Як пише видання, РФ очевидно має на меті захопити велику частину Харківської області, яку росіяни ненадовго окупували у 2022 році, але втратили через контрнаступ ЗСУ у 2022 році.

"РФ планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області й частину Харківської області до річки Оскіл", — пояснили в Українському центрі оборонних стратегій.

Зазначається, що термін "до березня" був обраний невипадково, адже в березні в Росії пройдуть президентські вибори, і до цієї дати Росії потрібні "перемоги".

"Шматочок Харкова був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні", — пише Forbes.

Щодо української армії на цій ділянці фронту, то, як пише видання, тут зосереджені близько 10 українських бригад, які налічують, можливо, 20 000 військових і сотні танків, бойових машин і гаубиць.

"Але для українців не проблема людей і транспорту. Проблема в боєприпасах. Сполучені Штати були одним із найбільших донорів 155-міліметрових снарядів для найкращих українських гармат, а проросійські республіканці в Конгресі США минулої осені припинили допомогу Україні. Відтоді щоденний запас снарядів для українських військових скоротився на дві третини — до 2000 снарядів. Водночас російські сили випускають до 10 000 снарядів за день завдяки постійним постачанням боєприпасів із Північної Кореї", — пише Forbes.

Передбачаючи майбутній наступ, Міноборони України сформувало нові механізовані бригади й перекинуло їх у Куп'янськ для посилення гарнізону. Інженери риють траншеї та будують бункери.

"Оскільки артилерійських боєприпасів стає дефіцитно, українські бригади кидають у росіян дедалі більше FPV: іноді тисячі за день по всьому фронту протяжністю 600 миль. Оператори безпілотників оперативно впоралися з невеликими російськими штурмовими групами, які вже кілька місяців прощупують Куп’янську ділянку. Але чи зможе рій двофунтових безпілотників, навіть тисячі, перемогти 500 танків і 650 бойових машин, які атакують за стіною артилерійського вогню? Ми можемо дізнатися", — резюмує Forbes.

Нагадаємо, що 2 лютого в ЗСУ повідомили, що ЗС РФ не вдалося захопити село Табаївка в Харківській області. Бійці ЗСУ продовжують тримати оборону проти 40-тисячної армії противника, зібраної для взяття Куп'янська.

30 січня в західних ЗМІ розповіли про оборонні споруди, які зводять українці, щоб зупинити можливий наступ противника.