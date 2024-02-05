"Ключ до успіху": Ігнат головна умова для звільнення Криму

За словами спікера Повітряних сил, звільненню півострова посприяють постійні удари далекобійним і технологічним озброєнням по позиціях росіян.

Україна неодмінно поверне Крим з-під окупації. Однак це можливо лише в тому разі, якщо ЗСУ матимуть перевагу в повітрі над російськими військами. Про це повідомив представник Командування Повітряних сил Юрій Ігран у коментарі виданню "24 Канал".

Юрій Ігнат наголосив на необхідності проведення як оборонних, так і наступальних дій тільки за наявності повної переваги в повітрі.

"Перевага в повітрі — той ключ до успіху в будь-якій операції — наступальній чи оборонній. Це в кіно було десантування", — зазначив спікер.

Він також зазначив, що десантування може бути здійснене різними методами, включно з морським шляхом, як-от форсування річки Дніпро та подібні операції.

Ігнат наголосив, що здійснення десантування стає значно складнішим в умовах переваги противника в повітрі та наявності великого арсеналу засобів ППО, навіть за умови їх систематичного знищення.

Він навів приклад успішного знищення кількох установок С-400 "Тріумф" у Криму, однак наголосив на можливості підвезення нових засобів протиповітряної оборони, як-от ЗРПК "Панцир-С1", з боку окупантів. Ігнат наголосив, що здійснення десантування в умовах активної протидії противника є непростим завданням.

Речник командування Повітряних сил наголосив, що постійні удари з використанням далекобійного і технологічного озброєння є ключем до досягнення перемоги в конфлікті з агресором.

"Дуже б хотілося бачити в тандемі, який зараз є SCALP/STORM Shadow, бачити тріо, — ще й TAURUS туди додати. І це не тільки тому, що вона, можливо, має більші характеристики по дальності. Це кількість. Нам потрібно більше таких ракет", — зазначив Ігнат.

Додав, що йдеться не лише про Крим, а й про інші окуповані Росією території. Треба перебити логістику, вороже постачання.

Значення Кримського мосту випливає з його ролі в забезпеченні регіону. Він відіграє ключову роль у серйозному перевезенні боєприпасів залізничним транспортом. Відсутність моста означає переривання сухопутного постачання в Криму, що негативно позначається на поставках військам. Це стосується не тільки продовольства, а й важливих ресурсів, таких як вода, паливо, боєприпаси, а також особовий склад і техніка. Ефективна логістика через міст відіграє ключову роль у забезпеченні життєдіяльності військових сил у регіоні.

"F-16 своїм пакетом озброєння великим, таким широким спектром, ракети ATACMS, крилаті ракети Storm Shadow, SCALP і TAURUS, потенційно можливі, можуть це зробити. І тільки тоді можна буде говорити про те, що ми можемо якось краще і ефективніше просуватися і звільняти наші території", — підсумував Ігнат.

Нагадуємо, 1 лютого в мережі опублікували фотографії наслідків удару ракет по аеродрому "Бельбек". Фотографії не супутникові: на них видно пожежу на місці влучень. 2 лютого росЗМІ повідомили, що в командному пункті аеропорту міг загинути російський генерал.